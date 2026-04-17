Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις

Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις
Η Ζάλγκιρις ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρί, έφτασε τις 23 νίκες στη regular season και έγινε η έκτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4, και ήδη έγινε γνωστή η έκτη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs.

Στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι της βραδιάς, η Ζάλγκιρις Κάουνας επιβλήθηκε της Παρί στη Zalgirio Arena κι έτσι «κλείδωσε» η πρώτη εξάδα, αναμένοντας την τελική κατάταξη και τις άλλες δύο ομάδες που θα επιβιώσουν από τη διαδικασία του Play-In, ώστε να συμπληρωθεί το bracket των playoffs της σεζόν 2025/26.

Αποτελέσματα-38η αγωνιστική

Πέμπτη 16/4

Παρασκευή 17/4

 

Κατάταξη

  1. * Ολυμπιακός 26-12
  2. * Βαλένθια 24-13
  3. * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
  4. * Φενέρμπαχτσε 24-14
  5. * Ζάλγκιρις 23-15
  6. * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-15
  7. Μονακό 22-16
  8. Παναθηναϊκός 21-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 21-17
  10. Μπαρτσελόνα 20-17
  11. Dubai Basketball 19 -18
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20
  13. Μπάγερν Μονάχου 17-20
  14. Αρμάνι Μιλάνο 17-21
  15. Παρτίζαν 16-22
  16. Παρί 15-23
  17. Βίρτους Μπολόνια 14-24
  18. Μπασκόνια 13-25
  19. Αναντολού Εφές 12-25
  20. Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

@Photo credits: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
     

    Φόρτωση BOLM...
     