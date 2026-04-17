Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις
Η 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4, και ήδη έγινε γνωστή η έκτη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs.
Στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι της βραδιάς, η Ζάλγκιρις Κάουνας επιβλήθηκε της Παρί στη Zalgirio Arena κι έτσι «κλείδωσε» η πρώτη εξάδα, αναμένοντας την τελική κατάταξη και τις άλλες δύο ομάδες που θα επιβιώσουν από τη διαδικασία του Play-In, ώστε να συμπληρωθεί το bracket των playoffs της σεζόν 2025/26.
Αποτελέσματα-38η αγωνιστική
Πέμπτη 16/4
- Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89
- Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76
- Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79
- Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17/4
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρί 85-79
- Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85
- 21:00 Dubai Basketball-Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου
Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 26-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
- * Φενέρμπαχτσε 24-14
- * Ζάλγκιρις 23-15
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-15
- Μονακό 22-16
- Παναθηναϊκός 21-16
- Ερυθρός Αστέρας 21-17
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-21
- Παρτίζαν 16-22
- Παρί 15-23
- Βίρτους Μπολόνια 14-24
- Μπασκόνια 13-25
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-30
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
