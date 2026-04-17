Η Ζάλγκιρις ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρί, έφτασε τις 23 νίκες στη regular season και έγινε η έκτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4, και ήδη έγινε γνωστή η έκτη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs.

Στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι της βραδιάς, η Ζάλγκιρις Κάουνας επιβλήθηκε της Παρί στη Zalgirio Arena κι έτσι «κλείδωσε» η πρώτη εξάδα, αναμένοντας την τελική κατάταξη και τις άλλες δύο ομάδες που θα επιβιώσουν από τη διαδικασία του Play-In, ώστε να συμπληρωθεί το bracket των playoffs της σεζόν 2025/26.

Αποτελέσματα-38η αγωνιστική

Πέμπτη 16/4

Παρασκευή 17/4

Κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 * Φενέρμπαχτσε 24-14 * Ζάλγκιρις 23-15 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-15 Μονακό 22-16 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-23 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs