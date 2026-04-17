Η Μονακό προηγήθηκε ακόμη και με 29 πόντους απέναντι στη Χάποελ, επικρατώντας με 105-85 και πλέον στρέφεται στο Play-In, στέλνοντας τους Ισραηλινούς στην έκτη θέση.

Η Μονακό παρατάχθηκε ξανά με οκτώ παίκτες, ωστόσο πέτυχε εμφατική νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Πριγκιπάτο, επικρατώντας με 105-85 για την 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague.

Ήταν η έκτη νίκη στους τελευταίους οκτώ αγώνες για τη Μονακό, που ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη regular season και απέδειξε ξανά ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στα playoffs, παρά τα πολλά προβλήματα, οικονομικά και μη, που την ταλαιπωρούν τους τελευταίους μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντάνιελ Τάις ανέβασε τη διαφορά στο +29 στα μισά της τρίτης περιόδου (72-43, 25’), με τη Μονακό να μην αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης, ρίχνοντας τη Χάποελ στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης.

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Μονακό βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά (6/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και προηγήθηκε με 27-17 στο 10’, αφού οι Έλι Οκόμπο και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ ηγήθηκαν των Μονεγάσκων σε αυτό το διάστημα. Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ μάζεψε μεν έξι επιθετικά ριμπάουντ, ωστόσο είχε 0/4 τρίποντα.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, ο Μάικ Τζέιμς ευστόχησε πίσω από τα 6.75 για το +19 (56-37, 18'), ενώ το πρώτο ημίχρονο στο Πριγκιπάτο έκλεισε στο 58-41 για την ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι. Ο Τζέιμς μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα, σημειώνοντας 10 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο για τη Μονακό, που πήγε στα αποδυτήρια με 8/17 τρίποντα και 13 ασίστ για πέντε λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Οτούρου (10π., 6ρ.) και Τζόουνς (8π., 7ασ.).

Η Μονακό συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και ο Τάις, με 2/2 βολές, έκανε το 72-43 στο 25’. Οι γηπεδούχοι έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 105-85 και κλείνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη regular season, ρίχνοντας πλέον όλο το βάρος στο Play-In.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 58-41, 83-61, 105-85.