Ολυμπιακός - Αρμάνι 85-76: Πρώτος και καλύτερος!
Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός!
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «καθάρισε» και την Αρμάνι Μιλάνο (85-76) ανεβαίνοντας στο 26-12 και «κλείδωσε» την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός τελείωσε την υπόθεση νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, όπου με τους Ντόρσεϊ - Βεζένκοβ να σκοράρουν ακατάπαυστα και τους Μιλουτίνοφ - Χολ να κάνουν ό,τι θέλουν κοντά στο καλάθι ξέφυγε και τελείωσε την υπόθεση νίκη.
Πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τα Play In.
Ολυμπιακός - Αρμάνι: Το ματς
Ο Ολυμπιακός, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να έχουν κέφια στην επίθεση, πήρε τον έλεγχο και στο 4’ έκανε το σκορ 15-5. Η Αρμάνι βελτίωσε την πίεσή της στην άμυνα και ροκάνισε την διαφορά βρίσκοντας σκορ με μεγάλα σουτ των Σιλντς και Μάνιον (21-21, 8’). Παρόλα αυτά, ένα καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, μαζί με δύο βολές του Χολ, έστειλαν τον Ολυμπιακό στο +3 με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (26-23).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Πειραιά είδε την Αρμάνι να παραμένει κοντά, όμως ένα χάδι στο γκάζι, έφερε τον Ολυμπιακό ξανά στο +9 (41-32) στο 16’. Η Αρμάνι βρήκε 4(!) τρίποντα και έκανε το 45-45, όμως ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 47-45 του ημιχρόνου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο είδαμε ξανά τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να κάνουν τα… δικά τους. Παρόλα αυτά η Αρμάνι έμεινε κοντά στο ξεκίνημα (49-48, 22’). Κάπου εκεί όμως ήρθε το γκάζι, με τον Ολυμπιακό να πιέζει στην άμυνα και να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, κάνοντας το σκορ 64-48 μετά από ένα 15-0 (25’). Ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +13 (68-55).
Σερί πόντοι από τον Χολ έκαναν το σκορ 79-59 στο 32’, όμως η Αρμάνι απάντησε ξανά με τρίποντα για το 79-71 (36’). Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 81-71 (37') και κάπου εκεί όλα τελείωσαν. Τελικό σκορ 85-76 και νίκη για τον Ολυμπιακό!
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ο Βεζένκοβ με 20 πόντους, ο Ντόρσεϊ με 18 και ο Χολ 14.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Έλις που είχε κάνει μεγάλη ζημιά στο π΄ρώτο ματς, αλλά σήμερα έμεινε στους 3 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Σιλντς με 24 πόντους.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί στο Μιλάνο.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76
