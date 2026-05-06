Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε: Πού θα δείτε το Game 3 της σειράς
Να τελείωσε τη σειρά και να πάρει την πρόκριση στο Final Four θέλει η Φενέρμπαχτσε, η οποία φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις (06/05, 20:00), για το Game 3 των play-offs.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται μπροστά με 2-0 και απέχει μία νίκη, από το να βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδας της διοργάνωσης, όπου εκεί την περιμένει ο Ολυμπιακός.
Στον αντίποδα η Ζάλγκιρις θέλει να βγάλει αντίδραση, μπροστά στους οπαδούς της, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές τις, για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 5.
