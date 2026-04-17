Ο Σέιμπεν Λι στο Gazzetta: «Πλέι-μέικερ ή "2"; Εγώ απλά ήθελα να παίζω περισσότερο κι έφυγα»

Από τον Ολυμπιακό στην Εφές μεσούσης της σεζόν, ο Σέιμπεν Λι εξηγεί στο Gazzetta τι δεν πήγε όπως περίμενε με τα «ερυθρόλευκα», μιλά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για τον... ξάδερφό του, Τρεντ Φόρεστ.

Ένα what if, ή καλύτερα ένα... ερωτηματικό πλανάται πάνω από την περίπτωση του Σέιμπελ Λι που μεσούσης της σεζόν άλλαξε «σπίτ» και αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό για λογαριασμό της Αναντολού Εφές.

Πλέον, στη γειτονική Κωνσταντινούπολη δείχνει να έχει βρει περισσότερο τα πατήματά του και στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center (17/04, 21:15) για την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, τέθηκε στη διάθεση του Gazzetta για να μιλήσει για τις εμπείριες του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Φυσικά, για τον πρωταγωνιστή μας όλα ξεκίνησαν στις 9 Οκτωβρίου του 2024, όταν και ισοφάρισε το ρεκόρ πόντων σε ένα ματς του Basketball Champions League με τη φανέλα της Μανίσα σκοράροντας 43.

«Αυτή ήταν κάπως η αρχή του ταξιδιού μου στο εξωτερικό, οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων για την περίοδό μου στη Μανίσα.

Ειδικά εκείνο το παιχνίδι, ήταν μια απίστευτη βραδιά. Αλλά, είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να κάνω αυτή την εμφάνιση», είναι τα λόγια του Σέιμπεν Λι όταν φέρνει αυτό το παιχνίδι στο μυαλό του.

SABEN LEE JUST TIED THE ALL-TIME BCL RECORD WITH 43 POINTS IN A SINGLE GAME 💥#BasketballCL | @manisabasket94 pic.twitter.com/CJeweQ0LLI October 9, 2024

Αναμφίβολα, η προσαρμογή του στην Εφές ήταν πιο ομαλή και ο ίδιος φάνηκε να έχει περισσότερο χώρο να αναδείξει το παιχνίδι του. «Πηγαίνει πολύ καλά. Το προπονητικό επιτελείο κάνει εξαιρετική δουλειά, προσπαθώντας να με εντάξει από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ.

Και οι παίκτες είναι εξαιρετικοί επίσης, προσπαθώντας να μου δώσουν αυτοπεποίθηση από την αρχή, ώστε να είμαι ο εαυτός μου και να παίξω το παιχνίδι μου. Οπότε, όλα πηγαίνουν πολύ καλά», τόνισε.

Δεν γίνεται, βέβαια, να μη γίνει αναφορά στον τρόπο που χωρίστηκε ο δρόμος του με τον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν βλέποντας μάλιστα και τον χρόνο συμμετοχής του να... συρρικνώνεται και ο ίδιος να δοκιμάζεται και στη θέση «1» και στη θέση «2». «Δεν πήγε πραγματικά κάτι στραβά, απλώς δεν είχα τόσο χρόνο συμμετοχής. Μου λείπουν πολλοί άνθρωποι στον Ολυμπιακό. Έχω πολλή αγάπη για τον Ολυμπιακό, αλλά απλώς ήθελα να παίζω περισσότερο, αυτό είναι όλο. Θέλω να βρίσκομαι απλά μέσα στο παρκέ, γενικά. Στο "1" ή στο "2", είμαι εντάξει και με τα δύο».

Ωστόσο υπάρχει ένα... ανεκτίμητο βίντεο. Είναι μια αντίδραση του κόουτς Μπαρτζώκα σε μια δική στη σειρά των play offs με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0. Ο Σέιμπεν Λι είχε κερδίσει μια κατοχή για τον Ολυμπιακό έπειτα από μία τάπα και πανέξυπνη ενέργεια με «θύμα» τον Φελίζ και η επική αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει χαραχθεί στη μνήμη των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων, καθώς δεν συνηθίζει να πανηγυρίζει με τέτοιον τρόπο.

«Ναι το θυμάμαι. Σίγουρα όταν έχεις έναν προπονητή να αντιδρά έτσι με θετικό τρόπο, είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Νιώθω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ειδικά με θετικό τρόπο. Οπότε, το να το δω αυτό ήταν σίγουρα μια ωραία εμπειρία».

To video με την αντίδραση του Σέιμπεν Λι στον πανηγυρισμό του Μπαρτζώκα

Η απαιτήσεις του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως είναι φυσικό, βρίσκονται στην κορυφή για έναν οργανισμό που στοχεύει στην κατάκτηση του τίτλου. «Ναι, έχουν πολύ υψηλούς στόχους. Θέλουν να προσπαθούν να κερδίζουν την EuroLeague κάθε χρόνο. Είναι ένα περιβάλλον με μεγάλη πίεση, οπότε καταλαβαίνω όλα όσα το συνοδεύουν. Αλλά πιστεύω ότι ο κόουτς Μπαρτζώκας κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Σέιμπεν Λι.

Όσον αφορά το πρόσφατο παρελθόν του, ο Λι έχοντας αγωνιστεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ζήσει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες του αθλητισμού σε μία εμπόλεμη κατάσταση, ενώ ήταν κι από τους παίκτες εκείνους που δεν ταξίδευαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ για το εγχώριο πρώταθλημα.

«Νομίζω ότι εξαρτάται καθαρά από την προσωπική σου επιλογή. Αν δεν έχεις πρόβλημα με αυτό, θεωρώ ότι είναι απολύτως εντάξει.

Αν όλα ήταν ασφαλή και δεν υπήρχε ο πόλεμος, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πάω στο Τελ Αβίβ. Οπότε, ξανά, πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής, ανάλογα με το τι θέλεις», είπε αναφέροντας τις σκέψεις κάθε αθλητή που έρχεται αντιμέτωπος με αυτές τις συνθήκες.

Για το τέλος δεν γινόταν να μην γίνει αναφορά στον... ξάδερφο του, Τρεντ Φόρεστ, ο οποίος έχει ήδη πολλούς «μνηστήρες» με τον Παναθηναϊκό να είναι ανάμεσα σε αυτούς σύμφωνα με ισπανικά δημιοσιεύματα.

«Δεν είμαι και τόσο σίγουρος πού θα βρίσκεται στο μέλλον, αλλά ελπίζω απλώς να πάει κάπου όπου τον θέλουν πραγματικά», είπε για το μέλλον του συγγενή του.