Φρανσίσκο: Έκανε αφίσα τον Μπιμπέροβιτς
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έβγαλε απίθανη φάση απέναντι στον Μπιμπέροβιτς, τον οποίο έκανε... πόστερ!
Ένα συγκλονιστικό πόστερ κάρφωμα μας χάρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο Game 3 της σειράς Φενέρ - Ζάλγκιρις.
Ο Φρανσίσκο πάτησε δυνατά με τα δύο χέρια και έκανε ένα τρομερό τόμαχοκ κάρφωμα, με τον Μπιμπέροβιτς να προσπαθεί να τον σταματήσει, αλλά εν τέλει να καταφέρνει μόνο να γίνει μέρος της... αφίσας.
Το τρομερό κάρφωμα του Φρανσίσκο:
OMG SYLVAIN FRANCISCO 😤😤😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @bczalgiris pic.twitter.com/FOnDjKZlje— EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.