Παρτίζαν - Μπασκόνια 91-79: Για το γόητρο και μόνο...
Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε με νίκη τη φετινή Euroleague στη διάρκεια της οποίας ταλανίστηκε από έντονα εσωτερικά ζητήματα. Η δε Μπασκόνια προσπάθεια κάπως να διορθώσει τις... μουτζούρες μέσα από το σερί νικών που σημείωσε στις τελευταίες αγωνιστικές. Στο παιχνίδι που έγινε στο Βελιγράδι, η έλλειψη κινήτρου ήταν φανερή και η Παρτίζαν επικράτησε γιατί βρήκε αρκετούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, σε αντίθεση με την Μπασκόνια η οποία είχε μόνο τον Ντιακιτέ.
Ο αγώνας
Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε διαχείριση υλικού και μοιρασιά του χρόνου συμμετοχής. Στο ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο Νικ Καλάθης έκανε τη διαφορά στα δύο τελευταία λεπτά μέσα από τη δημιουργία του αλλά και τις επιπλέον επιθέσεις που πρόσφερε από τα επιθετικά ριμπάουντ (26-20, 10’).
Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο του ρυθμού στη δεύτερη περίοδο εισπράττοντας λύσεις από τους Τζόουνς, Μπράουν (35-27, 14’) καθώς η Μπασκόνια πήρε 11 πόντους από τον Ντιακιτέ. Στο τέλος του ημιχρόνου (44-39) ο Τρεντ Φόρεστ μάζεψε τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους.
Το 7-0 σερί των γηπεδούχων στα πρώτα τρία λεπτά του δεύτερου μέρους οδήγησε σε διψήφια διαφορά (51-39) αλλά η Μπασκόνια την «κατάπιε» μέσα σε 100 δευτερόλεπτα (51-47). Η επιστροφή του Καλάθη λειτούργησε και πάλι ευεργετικά για την Παρτίζαν καθώς ο διεθνής γκαρντ έδωσε κατεύθυνση στην επίθεση καθώς ο Τζεκίρι τελείωσε φάσεις κάτω από τη ρακέτα (59-49). Εκεί ο Καμπαρό κράτησε την Μπασκόνια στο παιχνίδι (66-59).
Τα πρώτα τέσσερα λεπτά της τελευταίας περιόδου περιλάμβανε επιθέσεις ελάχιστων δευτερολέπτων και ως επί των πλείστων... άστοχες. Εκεί η Παρτίζαν γύρισε τον διακόπτη, οδήγησε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (79-66) μέσα από τις πρωτοβουλίες του Κάρλικ Τζόουνς. Στην απόπειρα επιστροφής της Μπασκόνια στο παιχνίδι (81-72), ο Ποκουσέφσκι έδωσε πέντε διαδοχικούς πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 44-39, 66-59, 91-79
MVP Ο… ο Τζεκίρι βάσει του συστήματος αξιολόγησης αλλά ο Κάρλικ Τζόουνς τελείωσε το παιχνίδι στο τέλος μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του Ποκουσέφσκι.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Ντιακιτέ ο οποίος δεν βρήκε συμπαραστάτες πλην του Καμπαρό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα εννιά κλεψίματα της Μπασκόνια.
