Η Ζάλγκιρις έκανε το καθήκον της και επικράτησε της Παρί με 85-79, αφήνοντας οριστικά εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Μόουζες Ράιτ.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις, επέβαλλε την κυριαρχία της στην αναμέτρησης και έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Μόουζες Ράιτ που πέτυχε 16 πόντους και 18 ριμπάουντ!, «πέταξε» για την πρώτη εξάδα.

Ζάλγκιρις - Παρί: Ο αγώνας

Η καλή άμυνα της Ζάλγκιρις ήταν το στοιχείο που... οδήγησε την Παρί να υποπέσει σε τρία λάθη σε τρία λεπτά, με τους Λιθουανούς να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν προβάδισμα (10-6, 3'). Ο Φρανσίσκο ήταν... καυτός και με εύστοχο τρίποντο έφτασε τους 10π σε 5' συμμετοχής (16-13, 5'), ωστόσο ο Εμπαγέ ισοφάρισε (16-16, 5'), ενώ στη συνέχεια με το δεύτερο δικό του διαμόρφωσε το (18-19, 6'). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι Γάλλοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι έξω από τη γραμμή των 6.75μ (6/7 τρίποντα!, 18-24) και πήραν τα...ηνία, όμως οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» σερί (8-0) στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου και ανέκτησαν το προβάδισμα (26-24, 9').

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, όμως ο Ράιτ έκανε «πάρτι» κάτω από τη ρακέτα (9ριμπ, 14') και ανανέωνε τις επιθέσεις για την ομάδα του με τον Λο να διαμορφώνει το (41-36, 14'). Ο Ράιτ συνέχισε να είναι κυρίαρχος και πετυχαίνοντας double-double (11π., 10ριμπ, 16'), η Ζάλγκιρις πήρε... αέρα 9 πόντων (47-38, 17'). Προς το φινάλε του πρώτου μέρος οι Λιθουανοί επέβαλλαν εκ νέου την ανωτερότητά τους και με τον Μάοντο Λο.... καυτό έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του (53-40, 19'). Η Παρί έκανε γρήγορο (5-0) και πήγε στα αποδυτήρια με τη διαφορά στους οκτώ (53-4, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και βελτιώνοντας την άμυνά τους... ψαλίδισαν τη διαφορά στους επτά (59-52, 23'), ενώ λίγο αργότερα μέσω της καλής κυκλοφορίας τους στην επίθεση, πήγαν το ματς στους πέντε (63-58, 26'). Το ίδιο «έργο» εξελίχθηκε και στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου με τους Λιθουανούς να έχουν σταθερά +7 υπέρ τους, (68-61, 30').

Η έναρξη της τελευταία περιόδου, είχε και πάλι σε θέση «οδηγού» τη Ζάλγκιρις (70-63, 32'), όμως ο Στίβενς με εύστοχο τρίποντο κράτησε «ζωντνανή» την Παρί (72-68, 34'). Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε την απάντηση και διαμόρφωσε το (75-68, 35').

Ένα γρήγορο 5-0 από τους Γάλλους ήταν αρκετό και να μειώσει στο καλάθι, μετά από τρίποντο του Ρόμπινσον (75-73, 36'). Η Ζάλγκιρις είχε εκ νέου απάντηση και με 8-0 σερί και απανωτά εύστοχα τρίποντα από τον Φρανσίσκο και τον Σλίβα διαμόρφωσαν το (83-73, 38'), δίνοντας προβάδισμα νίκη στην ομάδα τους. Στα τελευταία δύο λεπτά το σύνολο του Μασιούλις έλεγξε τον ρυθμό και έφτασε προς το θετικό αποτέλεσμα που αφήνει εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό!.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79

MVP ΗΤΑΝ Ο ...Ο Μόουζες Ράιτ με 16 πόντους (6/7 δίποντα, 4/6 βολές), 18 ριμπάουντ!, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ... Τζάστιν Ρόμπινσον με 17 πόντους.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 108-105.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 108-105.

Zalgiris Kaunas FG 2PT 3PT FT REB Head coach: Tomas Masiulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 N. Williams-Goss* 22:12 4 2/10 20% 2/6 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 3 1 2 1 0 -2 -2 3 S. Francisco* 30:49 21 8/19 42.1% 4/7 57.1% 4/12 33.3% 1/2 50% 0 2 2 5 4 3 1 0 16 16 7 M. Wright* 26:23 16 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0% 4/6 66.7% 7 11 18 2 10 2 3 3 43 43 8 I. Brazdeikis 09:29 2 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 -1 -1 9 D. Giedraitis 02:34 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 10 A. Tubelis* 18:13 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 0 2 7 7 12 M. Lo 22:57 21 8/11 72.7% 5/7 71.4% 3/4 75% 2/2 100% 0 3 3 3 2 2 0 0 22 22 14 D. Sleva 23:02 9 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 3/3 100% 1 3 4 1 5 0 1 0 8 8 15 L. Birutis 06:42 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 51 A. Butkevicius* 17:23 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 1 3 3 3 0 1 1 6 6 91 D. Sirvydis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 E. Ulanovas 15:16 3 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% 3 1 4 0 5 1 1 0 2 2 TOTAL 195:00 85 31/72 43.1% 21/41 51.2% 10/31 32.3% 13/17 76.5% 18 27 45 19 35 12 9 6 106