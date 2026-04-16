Η Βίρτους Μπολόνια ήταν κυριαρχική (89-85) και έφτασε στη νίκη απέναντι στη Μακάμπι εκτός έδρας για την 38η αγωνιστική (τελευταία της κανονικής περιόδου) με τον Κάρσεν Έντουαρντς (19 πόντους) και τον Ντέρικ Άλστον (18 πόντους) να κάνουν τη διαφορά, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Σαλιού Νιανγκ (16 πόντους).

Από τη Μακάμπι ο Λόνι Γουόκερ είχε 24 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος στην επίθεση για τους Ισραηλινούς. Η Βίρτους ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ 14-24, ενώ η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει 18 νίκες και 20 ήττες.

Μακάμπι-Βίρτους: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (8-8 στο 4’ και 14-14 στο 8.20’’) με τον Λόνι Γουόκερ να αποτελεί την βασική επιθετική επιλογή των Ισραηλινών, ενώ Κάρσεν Έντουαρντς και Σαλιού Νιανγκ ήταν οι λύσεις για την ομάδα του Νέναντ Γιακόβλιεβιτς.

Στη συνέχεια οι Ιταλοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους και με σκορ που βρήκαν από τους Ντέρικ Άλστον και Μουχαμέτ Ντιούφ ξέφυγαν με 10 πόντους (26-36 στο 16.30’’), ενώ η διαφορά ανέβηκε και στο +12 (28-40 στο 18’) με καλάθι του Σαλιού Νιανγκ. Η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση και με 6 σερί πόντους του Λόνι Γουόκερ μείωσε (34-40) και ο Μπρισέτ «ψαλίδισε» κι άλλο τη διαφορά (36-40 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Βίρτους είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος παρότι είχε μόλις 2/10 τρίποντα, ενώ η Μακάμπι με τα 10 λάθη της δεν κατάφερε να προσπεράσει τους Ιταλούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ιταλική ομάδα συνέχισε να έχει το «πάνω χέρι» με τον Κάρσεν Έντουαρντς να σκοράρει, ενώ ο Σαλιού Νιανγκ ανέβασε κι εκείνος κατακόρυφα την απόδοση του (50-57 στο 26’ και 59-69 στο 29’).

Η Μακάμπι που έμεινε να απειλεί μόνο με τον Λόνι Γουόκερ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, καθώς πέτυχε με τον Χάνκινς να μειώσει στους 4 πόντους (72-76 στο 36’) αλλά δεν είχε την ενέργεια και τις λύσεις για να φτάσει στην ανατροπή γνωρίζοντας την ήττα από την καλύτερη συνολικά Βίρτους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-16, 36-40, 62-69, 85-89.

Ο MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:52 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ είχε 24 πόντους και 2 ασίστ σε 20:43 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 λάθη της Βίρτους δεν στάθηκαν εμπόδιο για να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Μακάμπι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (99-89) της Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 J. Hoard * 25:37 6 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 9 10 1 2 2 0 0 10 3 M. Santos 15:33 6 3/6 50.0% 3/5 60.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 1 8 L. Walker IV * 20:43 24 4/10 40.0% 1/1 100.0% 3/9 33.3% 13/15 86.7% 0 0 0 2 2 2 0 0 22 9 R. Sorkin * 22:42 10 4/8 50.0% 4/8 50.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 1 2 3 2 1 5 10 O. Brissett 24:51 11 4/5 80.0% 3/3 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 13 11 W. Rayman * 14:09 3 1/5 20.0% 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 3 0 3 3 1 0 0 0 6 12 J. Dibartolomeo 18:48 5 2/5 40.0% 1/2 50.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 2 2 1 2 0 3 0 6 13 T. Gold 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Dowtin Jr 21:42 5 2/8 25.0% 1/5 20.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 5 2 3 0 0 -2 35 Z. Hankins 14:38 8 3/3 100.0% 3/3 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 3 1 4 0 1 2 0 1 13 45 T. Blatt * 21:17 7 2/5 40.0% 1/1 100.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 0 1 1 10 0 3 0 0 13 TOTAL 200:00 85 28/61 45.9% 21/37 56.8% 7/24 29.2% 22/25 88.0% 10 19 29 24 18 16 5 2 91