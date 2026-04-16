Η Φενέρμπαχτσε ήταν καταιγιστική στην 3η περίοδο και επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν στη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague με 76-81.

Η Φενέρ γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν είχε την τύχη στα χέρια της ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague. Παρόλα αυτά ήθελε και έπρεπε να κάνει το... καθήκον της στη Λιόν απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν και από εκεί και πέρα να περίμενε τα αποτελέσματα των υπολοίπων αγώνων για να έβλεπε εάν θα είχε αβαντάζ έδρας στα Playoffs.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει των Γάλλων με 76-81 και πλέον να περιμένει το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση της Παρασκευής μεταξύ Μονακό-Χάποελ όπου ποντάρει σε νίκη της ομάδας από το Πριγκιπάτο.

Στο εν λόγω παιχνίδι, η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος στην 3η περίοδο, όταν και ξεκίνησε η Φενέρ με σερί 18-0 (!) με το οποίο «καθάρισε» μία και καλή με την υπόθεση της νίκης. Οι Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές, ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Σακίελ Χάρισον.

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Η Φενέρ ήταν η ομάδα που είχε το κίνητρο στο παιχνίδι και όπως ήταν λογικό και επόμενο μπήκε πιο επιθετικά στο ματς με αποτέλεσμα να «χτίσει» διαφορά στο σκορ και να προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά (12-24) λίγο πριν από το δεκάλεπτο (16-24) έχοντας εκμεταλλευτεί την αστοχία των γηπεδούχων έξω από τα 6.75 μέτρα (0/5 τρίποντα) και τα πολλά λάθη (7 στον αριθμό) στα οποία είχαν υποπέσει. Την ίδια ώρα η Φενέρ είχε 5/12 δίποντα και 2/4 τρίποντα και «πατούσε» καλύτερα στο παρκέ.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο έδειξαν σημάδια ζωής και αντέδρασαν μετά την έναρξη της 2ης περιόδου μειώνοντας στο καλάθι (27-29) με τους Λάιτι και Βουατιέ να είχαν ξεχωρίσει στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Όμως δεν υπήρξε και η ανάλογη συνέχεια καθώς ο Μπιμπέροβιτς (10π.) και ο Χόρτον-Τάκερ (8π.) έφεραν και πάλι την τουρκική ομάδα στο +8 (37-45) αν και το πρώτο μισό του αγώνα έληξε στο +6 (42-48) για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε 11/22 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 14/18 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 7 ασίστ για ισάριθμα λάθη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ αντίστοιχα η Βιλερμπάν είχε μετρήσει 16/22 δίποντα, μόλις 1/11 τρίποντα, 7/9 βολές, 9-6 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 10 λάθη.

Η Φενέρ πάτησε το πόδι στο γκάζι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και έτρεξε ένα τρομερό σερί 18-0 (!) με το οποίο εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +24 (42-66)! Η Βιλερμπάν δεν μπορούσε να σκοράρει ούτε με... αίτηση, βρίσκοντας τους πρώτους πόντους της στην 3η περίοδο μόλις στα 2:49 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου δια χειρός Μποντιάν Μασά. Όπερ και σημαίνει ότι είχε μείνει στο «μηδέν» για περισσότερα από επτά λεπτά! Πάντως ήταν πολύ αργά για οποιαδήποτε επιστροφή στο παιχνίδι. Η Φενέρ είχε γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα κλείνοντας το γ' δεκάλεπτο στο 48-70 και έχοντας το επιμέρους σκορ της περιόδου στο εντυπωσιακό 8-22!

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η τελευταία περίοδος του αγώνα αποτέλεσε τυπική διαδικασία για την τουρκική ομάδα η οποία το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κατεβάσει ρυθμό και να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι. Βέβαια στα τελευταία λεπτά έριξε ταχύτητα αλλά το γεγονός αυτό δεν επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Πλέον η Φενέρ θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα στο Πριγκιπάτο μεταξύ της Μονακό και της Χάποελ για να δει εάν και εφόσον θα εξασφαλίσει και το αβαντάζ της έδρας στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 42-48, 50-70, 76-81.