Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με την οποία... αγκάλιασε την πρωτιά.

Ο Ολυμπιακός έχοντας πλήθος κόσμου στο πλευρό του στη Σόφια της Βουλγαρίας, επικράτησε με 85-89 της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στάθηκε ισάξια απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται... αγκαλιά με την πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με μία αγωνιστική να απομένει.

Η 36η αγωνιστική

09/04

Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)

Αρμάνι - Μπάγερν (21:30)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί - Μακάμπι (22:00)

10/04

Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι - Εφές (21:00)

Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).