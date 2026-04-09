Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη πρωτιάς του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με την οποία... αγκάλιασε την πρωτιά.
Ο Ολυμπιακός έχοντας πλήθος κόσμου στο πλευρό του στη Σόφια της Βουλγαρίας, επικράτησε με 85-89 της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στάθηκε ισάξια απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται... αγκαλιά με την πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με μία αγωνιστική να απομένει.
Η 36η αγωνιστική
09/04
- Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
- Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)
- Αρμάνι - Μπάγερν (21:30)
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός (21:45)
- Παρί - Μακάμπι (22:00)
10/04
- Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
- Ντουμπάι - Εφές (21:00)
- Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
- Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 25-12
- Βαλένθια 23-13
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Dubai Basketball 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτίζαν 15-21
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
