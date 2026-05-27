Σάκοτα για Ολυμπιακό: «Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της EuroLeague»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του πρώτου ημιτελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ, η οποία δεν θα έχει τον Φίζελ στην διάθεσή της, κοντράρεται τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (28/5, 20:15), για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να αναφέρεται στην αναμέτρηση και να τονίζει ότι οι Ερυθρόλευκοι ήταν η καλύτερη ομάδα της EuroLeague.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της Ευρωλίγκας. Ήταν η καλύτερη ομάδα και του F4, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ήταν σταθερά η καλύτερη. Πρόσφατα, είχαμε παίξει εναντίον της, ξανά στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την αξία της.

Θέλουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και εμείς προερχόμαστε από μία καλή πορεία στην εφετινή περίοδο. Όπως και ο αντίπαλός μας, έτσι και εμείς, είμαστε από τις ομάδες, που έχουμε σταθερά εδώ και χρόνια διακρίσεις και κατακτήσεις.

Νομίζω, ότι οι παίκτες μου θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Θα θέλουν ν’ αποδείξουν πράγματα. Έχουμε πάλι απώλειες, αλλά με απώλειες παίζουμε συνέχεια. Είναι κάτι… δεδομένο πια για εμάς. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως οι μεταξύ μας αγώνες έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να γίνει ένα ωραίο ματς».