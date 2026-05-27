Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «απάντησε» στην «καζούρα» των αδερφών Αγγελόπουλων με το τρόπαιο της Euroleague πάνω σε τραπεζάκι.

Κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Euroleague, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τοποθέτησαν πάνω σ' ένα τραπεζάκι το τρόπαιο θέλοντας τρόπον τινά να... στείλουν το δικό τους μήνυμα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «απάντησε» σε αυτήν την «καζούρα» και με χαρακτηριστική ανάρτηση εξήγησε ότι την... αποδέχτηκε, υπογράμμισε χαριτολογώντας ότι «θα σας έφερνα και τον φρι να γινει 100/100 η εικόνα αλλα μου ειπε φοβάμαι να πάω…δεν εχω γάτα δικηγόρο» ενώ κατέληξε: «Το τραπεζάκι σας ειναι απο την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του σεφ η πληρωμένο ιδιωτικά;»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

«Ανεξαρτήτως εάν για καποιο λόγο η εικονα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγειή καζούρα και την αποδέχομαι και την συγχαρώ όταν ειναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περιπτωση και οχι μονο στις νίκες σας …καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελείες δεν πανε μαζι.

Θα σας έφερνα και τον φρι να γινει 100/100 η εικόνα αλλα μου ειπε φοβάμαι να πάω…δεν εχω γάτα δικηγόρο.

Υγ..Το τραπεζάκι σας ειναι απο την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του σεφ η πληρωμένο ιδιωτικά?»