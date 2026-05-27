Ολυμπιακός: Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!
O Oλυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο της EuroLeague στο Final Four της Αθήνας.
Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL, όπου θα υποδεχθούν την ΑΕΚ στο ΣΕΦ (28/05, 20:15). Η ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας, στέλνοντας ανοικτή πρόσκληση για παρουσία του κόσμου από νωρίς στο γήπεδο, καθώς θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ θα βρίσκεται εκεί και το τρόπαιο της EuroLeague.
Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 27, 2026
Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.
Πριν από το τζάμπολ και... παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα… pic.twitter.com/uONkzCAd9o
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.