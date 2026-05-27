Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού κόντρα στην ΑΕΚ θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για το τρόπαιο της EuroLeague.

O Oλυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο της EuroLeague στο Final Four της Αθήνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL, όπου θα υποδεχθούν την ΑΕΚ στο ΣΕΦ (28/05, 20:15). Η ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας, στέλνοντας ανοικτή πρόσκληση για παρουσία του κόσμου από νωρίς στο γήπεδο, καθώς θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ θα βρίσκεται εκεί και το τρόπαιο της EuroLeague.