Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai Basketball, για την 33η αγωνιστική της regular season.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai Basketball με 104-107, για την 33η αγωνιστική της regular season. Έτσι, οι «πράσινοι» συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 19-14, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-12 Βαλένθια 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Μπαρτσελόνα 18-14 Dubai Basketball 17-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρτίζαν 12-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3