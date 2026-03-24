Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai Basketball, για την 33η αγωνιστική της regular season.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai Basketball με 104-107, για την 33η αγωνιστική της regular season. Έτσι, οι «πράσινοι» συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 19-14, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).
Αποτελέσματα-33η αγωνιστική
Τρίτη 24/3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
- Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
- Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
- Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
- 21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25/3
- 21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τετάρτη 31/3
- Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ολυμπιακός 22-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
- Βαλένθια 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 18-14
- Μπαρτσελόνα 18-14
- Dubai Basketball 17-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
- Αρμάνι Μιλάνο 16-17
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Μπάγερν Μονάχου 13-20
- Παρτίζαν 12-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-22
- Μπασκόνια 9-23
- Βιλερμπάν 8-24
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Πέμπτη 26/3
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
- 21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
