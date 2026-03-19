Ο Νίκος Ψέλνει: «Είμαστε με τον αστυφύλαξ ή με τον χωροφύλαξ;»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο πλαίσιο του «Ο Νίκος Ψέλνει», με αφορμή τις εντάσεις στη Γλυφάδα ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα ανάμεσα στην εξέδρα και τους Εβάν Φουρνιέ και Γιώργο Μπαρτζώκα, αναφέρθηκε στη γενικότερη παθογένεια της κοινωνίας γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Δεν υπάρχουν χρώματα και ομάδες σε αυτό το γεγονός, όλες οι ομάδες, όλοι οι οπαδοί φέρουν την ευθύνη για τα ρατσιστικά και όχι μόνο σχόλια, αλλά αντ' αυτού κυριαρχεί η ατιμωρησία. Αναφέρθηκε στον Έρικ Καντονά και πώς χρειαζόμαστε κι άλλους τέτοιους χωρίς φυσικά την αντίδραση με βία.