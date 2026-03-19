Χωρίς τον Εμπούκα Ιζούντου ταξίδεψε ο Ερυθρός Αστέρα για την Αθήνα, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εμπούκα Ιζούντα να μην είναι στη διάθεση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο Νιγηριανός σέντερ, σύμφωνα με σέρβικα μέσα, δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας του από το Βελιγράδι για την Αθήνα, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων που έχει και προτίμησε να προφυλαχθεί.

Μαζί με την ομάδα είναι επίσης και ο Χασιέλ Ριβέρο ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμα τη φετινή σεζόν.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Εμπούκα Ιζούντο μετράει μέσο όσο 8 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 27 αναμετρήσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeageue.