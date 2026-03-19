Νουόρα για Παναθηναϊκό: «Είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι σε κάθε θέση»

Ο Τζόρνταν Νουόρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (20/03, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός θα υποδέχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, στο Telekom Center Athens φιλοδοξώντας να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα.

«Το βασικό είναι να παίξουμε καλή άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Απλώς να παίξουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να παίξουμε την άμυνά μας, είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι σε κάθε θέση, αλλά κι εμείς το ίδιο. Θα είναι διασκεδαστικό, να κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Απέναντι στον Παναθηναίκό;

Απλώς πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε όλη τη σεζόν. Αυτό συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα μιλήσω πολύ γι’ αυτό — την προηγούμενη φορά μου έκοψαν από τον μισθό», δήλωσε ο 27χρονος φόργουορντ.