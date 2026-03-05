Λεσόρ για την επιστροφή του: «Μόνο ο Θεός ξέρει πως θα νιώθω»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για τη στιγμή που θα επιστρέψει στη δράση.

Στο Euroleague & Friends Global της Euroleague μίλησε ο Ματίας Λεσόρ και είχε την ευκαιρία να τα πει με τους Κάιλ Χάινς, Σέιν Λάρκιν. Φυσικά ρωτήθηκε για το πως θα νιώσει τη στιγμή που θα επιστρέψει στη δράση μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

«Μόνο ο Θεός ξέρει πως θα νιώθω, απλά ελπίζω να μην παίξω σαν @@@. Ο Σέιν ξέρει πως είναι ο Εργκίν, αν χάσεις ένα σουτ βγαίνεις έξω». Φυσικά ο παίκτης της Εφές το επιβεβαίωσε αμέσως. «Ισχύει, αν γίνει αυτό θα σου πει έλα κάτσε πάγκο φίλε», ανέφερε σε μια πολύ ωραία συζήτηση.

O Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του, χθες την Τετάρτη 4 Μάρτη και τέθηκε στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.