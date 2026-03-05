Στη συνέντευξη-ποταμό που παραχώρησε ο Ζάρκο Πάσπαλι στο Gazzetta που τον συνάντησε στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε και στην απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό αμέσως μετά το «διαζύγιο» με τον Ολυμπιακό.

Το Gazzetta συνάντησε τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα στο Βελιγράδι και νυν GM της Παρτίζαν, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων και στο καλοκαίρι του 1994.

Τότε ο Ζάρκο Πάσπαλι που ήταν σίγουρος ότι θα έμενε στον Ολυμπιακό, αλλά η απόφαση των «ερυθρολεύκων» να μην τον κρατήσουν ενίσχυσε τον μπασκετικό του εγωισμό με αποτέλεσμα να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον μέχρι τότε, αιώνιο αντίπαλό του.

Το απόσπασμα της συνέντευξης του Πάσπαλι για την απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό

- Γιατί έφυγες τελικά από τον Ολυμπιακό;

«Δεν ξέρω ποιος πήρε αυτήν την απόφαση. Δεν την κατάλαβα. Στην αρχή της σεζόν υπήρχε σκέψη να πάρω ελληνική υπηκοότητα. Και σκέψου τώρα να υπήρχαν στην ομάδα δύο ξένοι και ο Πάσπαλι να ήταν Έλληνας. Ήμουν αρκετά απογοητευμένος γιατί δεν ήθελα να φύγω. Αυτά που λένε ότι έφυγα για τα λεφτά, όποιος με ξέρει το ξέρει αυτό. Υπέγραψα τελικά στον Παναθηναϊκό αργά το καλοκαίρι. Ήμουν όμως σίγουρος ότι θα έμενα στον Ολυμπιακό, αλλά πέρασε το καλοκαίρι δεν είχα επιλογές. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στον Ολυμπιακό είχαν σκεφτεί κάτι άλλο και ότι δεν θα με κρατούσαν. Έχασα κάποιους μήνες. Αν είχα βγει στην αγορά θα είχα καλές προτάσεις, αλλά είχα κλείσει όλες τις πόρτες επειδή περίμενα τον Ολυμπιακό.»

- Θα μπορούσες να πεις ότι η απόφαση σου να πας στον Παναθηναϊκό ήταν τρόπον τινά και ένα είδος εκδίκησης;

«Όχι από εμένα. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή. Ο τότε μάνατζέρ μου, ο Λουτσιάνο Καπικιόνι, που ήταν καλός τύπος και κύριος, είχε καλές σχέσεις με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, με πήρε τηλέφωνο ενώ ήμουν στο Παρίσι για διακοπές και μου είπε: «Αυτοί σε θέλουν». Ήταν αργά. Δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Του είπα: «Λουτσιάνο, δεν βλέπω να έχουμε άλλη επιλογή». Ειλικρινά, δεν ήξερα γιατί με ήθελαν. Δεν ήμουν σίγουρος τι σκεφτόντουσαν. Όμως είχα και την τσαντίλα μου. Και το πήρα λίγo εγωιστικά. Ο εγωισμός είναι καλός. Σε βοηθάει στην καριέρα σου.»

- Κάνοντας τον απολογισμό, θεωρείς ότι ήταν σωστή η απόφαση σου τότε να πας στον Παναθηναϊκό;

«Ναι. Ναι. Υπέγραψα τα χαρτιά στο Παρίσι, με τελεφαξ. Σήμερα οι νέοι δεν ξέρουν τι είναι το τελεφαξ. Την επόμενη μέρα μάζεψα τα πράγματά μου και πήγα στην προετοιμασία και του βρήκα εκεί».

- Δεν σκέφτηκες τις αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού για την απόφασή σου να πας στον Παναθηναϊκό;

«Τι να κάνω; Περίμενα μέχρι το τέλος. Δεν πίστευα ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να με διώξει ο Ολυμπιακός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Αν το ήξερα θα είχα ψάξει για άλλες επιλογές. Όταν πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να γίνει, περιμένεις. Σκεφτόμουν μήπως αλλάξει κάτι. Όταν όμως τελείωσε, τελείωσε. Έτσι όπως τελείωσε.