ΜακΚίσικ στο Gazzetta: «Θα αποσυρθώ όταν βρεθεί κάποιος που να μπορεί να με σταματήσει»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα και μας δείχνει πως οι σκέψεις του καλοκαιριού για απόσυρση φαντάζουν πλέον κάτι μακρινό!

Λίγα λεπτά μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα, ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο Gazzetta με το γνώριμο χαμόγελο και την ένταση που τον χαρακτηρίζει και δεν δίστασε να απαντήσει ακόμη και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες στιγμές των «ερυθρόλευκων» στην EuroLeague, μίλησε με ειλικρίνεια για το αποτέλεσμα, την εικόνα της ομάδας και τη δική του αγωνιστική κατάσταση. Με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, σχολίασε το καθοριστικό σουτ του Σάσα Βεζένκοβ, την προσωπική του πορεία μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, αλλά και τη διαφορετική καθημερινότητά του φέτος, καθώς δεν αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ΜακΚίσικ δεν δίστασε να αναφερθεί και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, τονίζοντας τη σημασία του για την ομάδα και τον οργανισμό, ενώ άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του, παρά τις σκέψεις περί απόσυρσης που είχε εκφράσει το καλοκαίρι. Με στόχο ξεκάθαρο, την κατάκτηση της EuroLeague, ο έμπειρος άσος έδειξε πως παραμένει πεινασμένος, φιλόδοξος και έτοιμος να δώσει τα πάντα για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης.

Όλα όσα είπε ο Σακίλ ΜακΚίσικ στο Gazzetta...

-Σακ, πώς είσαι μετά από ακόμη μια νίκη που σας κρατά ξεκάθαρα στην 2η θέση;

«Νιώθω καλά. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια αύριο που ανυπομονώ να δω τώρα που τελειώσαμε με αυτό, αλλά το κάνουμε αυτό εδώ και καιρό, οπότε τώρα είμαι έτοιμος να πάω να φάω.»

-Ξέρεις ότι σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη στην Ελλάδα και η παράδοση λέει να φάμε καλά;

«Δεν το ήξερα, αλλά είμαι έτοιμος να μπω κι εγώ στην παράδοση.»

-Όταν είδες την μπάλα να φεύγει από τα χέρια του Σάσα στο τελευταίο λεπτό, τι σκέφτηκες; Τον έχεις δει να βάζει τέτοια σουτ τόσα χρόνια.

«Ήθελα απλώς να μπει μέσα για να τελειώσει το παιχνίδι. Παρότι μετά έγινε λίγο περίπλοκο, εγώ ήμουν έτοιμος να τελειώνουμε με αυτό το ματς. Ο Σάσα είναι τρομερός παίκτης. Δεν είναι δύσκολο σουτ για εκείνον. Τα βλέπω συνέχεια αυτά.»

-Έχεις βρει τον ρυθμό σου; Στην αρχή της σεζόν είχες τραυματισμό και έχασες περίπου 15 παιχνίδια.

«Πώς με βλέπεις; Εγώ ελέγχω μόνο ό,τι μπορώ να ελέγξω. Βάζω έξτρα ώρες δουλειάς, προπονούμαι. Δεν έχουμε πολλές προπονήσεις φέτος. Δεν παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε έχω περισσότερο χρόνο να δουλεύω στο παιχνίδι μου. Νιώθω να βελτιώνομαι κάθε μέρα και να έχω όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα δούμε.»

-Ποια είναι η νοοτροπία ενός παίκτη που δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά δίνει τα πάντα στην EuroLeague;»

«Για μένα, στη δική μου κατάσταση, το εκτιμώ γιατί με βοηθά να διατηρώ το σώμα μου. Μπορώ να είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Δεν θέλω να πω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι, αλλά είμαι ευγνώμων στο προπονητικό επιτελείο που μου δίνει την ευκαιρία να αγωνίζομαι μόνο στην EuroLeague.»

-Ξέρω ότι αγαπάς τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Τι λες για το χειροκρότημα που παίρνει κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, ειδικά μετά το περιστατικό στο Ντουμπάι;

«Δεν ήμουν μπροστά όταν έγινε. Είδα το βίντεο μετά. Η γυναίκα μου τον είδε και με ρώτησε αν είναι καλά. Ήταν μια στιγμή. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει ο κόουτς για την ομάδα και για τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι προπονητής στη χώρα σου. Μπορώ μόνο να φανταστώ τι ακούει και το στρες που διαχειρίζεται. Μετά από τόσα χρόνια, το έχει διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο.»

-Το καλοκαίρι μου είχες πει ότι σκέφτεσαι να αποσυρθείς. Αλλά αυτό που βλέπω στο παρκέ δεν είναι παίκτης που ετοιμάζεται να σταματήσει.

«Κανείς δεν μπορεί να με μαρκάρει. Οπότε μέχρι να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να με σταματήσει, αυτός είναι ο νέος κανόνας. Όταν βγαίνω στο γήπεδο εντυπωσιάζω τον εαυτό μου. Λέω “ουάου, μπορείς να το κάνεις αυτό όσο θέλεις”. Οπότε δεν ξέρω. Θα δούμε.»

-Να περιμένουμε κι άλλα μεγάλα καρφώματα όπως αυτά που μας έχεις δείξει όλα αυτά τα χρόνια;»

«Δεν ξέρω, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Απλώνω το χέρι μου σαν τον Θορ και περιμένω να επιστρέψει το σφυρί μου. Υπάρχουν ευκαιρίες για κάρφωμα, αλλά οι συμπαίκτες μου είναι ελεύθεροι στην αδύνατη πλευρά και πρέπει να δώσω πάσα. Είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά κάποια μέρα φέτος θα “πιάσω” κάποιον.

-Ίσως ένα τέτοιο κάρφωμα στο Final Four, στον τελικό, και να κερδίσετε την EuroLeague;

«Δεν ξέρω. Εσύ πες μου. Εγώ θέλω μόνο να κερδίσω την EuroLeague. Δεν με νοιάζει καν αν θα παίξω. Θέλω απλώς να την κερδίσουμε. Φτάνει. Ευχαριστώ πολύ.»