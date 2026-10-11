Μπαρτζώκας: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστεύουμε και στα παιδιά που δεν έπαιξαν σήμερα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου έδωσε συγχαρητήρια στους φιλοξενούμενους και αναφέρθηκε στο rotation της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός νίκησε πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ (99-83) τον Κολοσσό Ρόδου στη SUNEL Arena και έκανε το 2/2 στη φετινή GBL. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου συνεχάρη την προσπάθεια της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη και στάθηκε στο rotation που έκαναν οι ερυθρόλευκοι στον σημερινό αγώνα αλλά και στην εμπιστοσύνη που έχει προς όλους τους παίκτες του συνόλου του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κολοσσό, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Είχε καλή εκτέλεση με αποτέλεσμα να σουτάρουν πάνω από 35 τρίποντα και έβαλαν τα 18 από αυτά. Είχαν 50% αλλά δεν πιστεύω ότι έπαιξαν τυχαία. Ίσα-ίσα. Δημιούργησαν καλές προϋποθέσεις. Εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια προφανώς. Από την άλλη σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους χωρίς υψηλά ποσοστά. Έχουμε την ικανότητα αυτή και οι παίκτες νόμιζαν ότι με κάποιον τρόπο θα κερδίσουμε, όπως και έγινε. Χρειάζεται να είμαστε πιο συμπαγείς για περισσότερο δίαστημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο όταν είχε ανοίξει η διαφορά, δώσαμε πέντε κατοχές στα χέρια τους και δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Η νίκη είναι νίκη. Συγχαρητήρια λοιπόν. Για όποιον παρακολούθησε το παιχνίδι από την τηλεόραση, γιατί από εδώ δεν το είδε κανείς, ήταν μια καλή ευκαιρία να δει καλό μπάσκετ. Ας επικεντρωθούμε τώρα στο παιχνίδι της Τρίτης που είναι πολύ απαιτητικό».

Για το τι πρέπει να γίνει για να μην αγχώνεται ο Ολυμπιακός σε τέτοια ματς:

«Δεν νομίζω ότι αγχωθήκαμε, δεν έπεσε η διαφορά ποτέ κάτω από τους 6-7 πόντους και όταν πήγε εκεί, την στείλαμε στους 11 αμέσως. Αυτό που χρειάζεται είναι rotation και όλοι όσοι μπαίνουν, να συνεισφέρουν. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά παιδιά που έχουν να παίξουν μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είχαμε παιχνίδια που απαιτήθηκε κάποιο συγκεκριμένο rotation. Εμείς τώρα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και άλλους παίκτες που παρόλο κάνουν προπόνηση, έχουν να παίξουν πολύ καιρό. Σε αυτά τα ματς θέλουμε να παίζουν όσοι δεν έχουν τόσο χρόνο στην EuroLeague. Τους πιστεύουμε όλους, και αυτούς που δεν έπαιξαν σήμερα. Και τον Πλώτα και τον Καραγιαννίδη και τον Μπουρνελέ. Δουλεύουν πολύ καλά στην προπόνηση και πρέπει να βρίσκουν ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια, να βοηθούν την ομάδα να κερδίζει και να βρίσκουν και αυτοί χρόνο».