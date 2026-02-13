Τζόκοβιτς: Ο Γουόκαπ του χάρισε τη φανέλα του μετά το τέλος του ματς
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε την 18η νίκη του στη διοργάνωση και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.
Στο κατάμεστο γήπεδο του Πειραιά ήταν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου παρακολούθησε από τα court seats του φαληρικού σταδίου την αγαπημένη του σέρβικη ομάδα. Παρότι ηττήθηκε στο τέλος, ο «θρύλος» του τένις δεν έφυγε με άδεια χέρια.
Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τόμας Γουόκαπ έσπευσε να χαιρετήσει τον Σέρβο τενίστα και στη συνέχεα του παρέδωσε τη φανέλα του από τον αγώνα. Ο Νόλε την πήρε και φωτογραφήθηκε, με το χαμόγελό του να λάμπει στο πρόσωπό του.
Great souvenir 🤝@DjokerNole x @twalkup23 pic.twitter.com/vkyu3FH3Lx— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
Πέραν του Γουόκαπ, και οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκαν δίπλα στον Τζόκοβιτς. Μονέκε, ΜάκΙνταϊρ και Νόουρα χαιρέτησαν τον Σέρβο, με τον ίδιο να τους αγκαλιάζει και να τα λένε σε πολύ κλίμα, λίγο πριν αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια.
Novak Djoković je pružio podršku igračima Crvene zvezde Meridianbet nakon poraza u Pireju 🇷🇸#kkcz pic.twitter.com/c60FwNXpVm— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) February 12, 2026
