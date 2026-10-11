Λυκογιάννης: «Κάναμε σοβαρή προσπάθεια, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα»

Ο Άρης Λυκογιάννης έκανε τις δικές του δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου ο Κολοσσός Ρόδου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός παρά την ήττα με 99-83.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena με 99-83 και έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα αλλά ήταν ανταγωνιστικοί για ένα μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης. Ο κόουτς της ομάδας του «Νησιού των Ιπποτών», Άρης Λυκογιάννης, έκανε τις δικές του δηλώσεις μετά το τέλος του ματς, εστιάζοντας στην προσπάθεια των παικτών του αλλά και στην ποιότητα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη:

Για το ματς:

«Να σταθούμε στο τελευταίο τετράλεπτο, που πλησιάσαμε στους 6 πόντους και είχαμε ευκαιρία να βάλουμε πίεση στον Ολυμπιακό. Χάσαμε 4 βολές, κάναμε 4 λάθη και ο Μοντέρο έβαλε μεγάλα σουτ. Είμαι ευχαριστημένος γενικά, κάναμε σοβαρή προσπάθεια, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, σουτάραμε καλά».

Για τα συνεχόμενα ματς του Κολοσσού με την Ευρώπη:

«Είναι δύσκολη η διαχείριση. Τραυματίστηκε και ο Ευσταθιάδης και δε θα τον έχουμε στο ευρωπαϊκό ματς. Πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς».

Για τον Ολυμπιακό:

«Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα, αυτοματισμούς, στο πλέιμεικερ έχει δύο νέα πρόσωπα και αυτό θα δυσκόλευε οποιαδήποτε ομάδα. Όταν προσαρμοστούν αυτοί θα διεκδικήσει τους τίτλους».