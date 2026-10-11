Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμύντα με 68-60 εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στην WBL 1.

Το 2/2 στο πρωτάθλημα της WBL1, έκανε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 68-60 του Αμύντα.

Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, όπου είχαν απόσταση 14 πόντων (29-43, 20'). Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχες βελτίωσαν την άμυνά τους, μείωσαν στο καλάθι (54-56, 30') και έκαναν το τελευταίο δεκάλεπτο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός στο φινάλε είχε τον έλεγχο, διατήρησε τον προβάδισμά του και έφτασε στο τέλος στη νίκη με 68-60.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 12 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Κρίορ με 24π.

Τα δεκάλεπτα:19-21, 29-43, 54-56, 60-68

Αμύντας (Σόφτσης): Κρίορ 24(3), Κρόφορντ 10(1), Σάγκερερ 10, Σταμάτη 5(1), Γουίλιαμς 4, Κατσαμούρη 2, Καραχάλιου 5(1), Παγώνη, Μαργώνη. Μάγκλαρη, Μουστάκα, Παπαποστόλου.

Ολυμπιακός (Εντζόγια): Χριστινάκη 12(1), Λάμπερτ 11(2), Φάνκαμ 7, Μάλι 12(1), Κολλάτου 7, Εβόντο 7, Αναστασοπούλου 5(1), Πεντάντε 7, Καρλάφτη, Μπενέκη, Σακελλαρίου.

2η Αγωνιστική (11/10)

ΠΑΟΚ-Άρης 70-68

Αμύντας-Ολυμπιακός 60-68

Πάνθηρες Καβάλας-Παναθηναϊκός 62-108

14.30 Κρόνος BC Plasis-Παναθλητικός

17.00 Πανσερραϊκός Fibran-Πρωτέας Βούλας

Σαββατο 10/10

Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 92-62