Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Το dagger τρίποντο του Βεζένκοβ
Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο άνθρωπος (και) της τελευταίας στιγμής στο ΣΕΦ καθώς με τρίποντο από τα 10 μέτρα ουσιαστικά «σφράγισε» την «ερυθρόλευκη» νίκη.
Με το σκορ στο 85-81 και με τα πάντα να ήταν ακόμα ρευστά στο παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν δίστασε να πάρει την ευθύνη και να δικαιωθεί πανηγυρικά.
Ευστόχησε σε πολύ δύσκολο τρίποντο από τα 10 μέτρα για το +7 του Ολυμπιακού, το οποίο αποδείχθηκε και κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα.
Ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε 32 λεπτά και είχε 23 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
DAGGER THREE BY SASHA VEZENKOV! 🗡️🗡️🗡️@Olympiacos_BC pic.twitter.com/afyj141ucC— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.