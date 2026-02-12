Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που «υπέγραψε» στο τέλος τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με τρίποντο στα 54'' πριν από το τέλος.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο άνθρωπος (και) της τελευταίας στιγμής στο ΣΕΦ καθώς με τρίποντο από τα 10 μέτρα ουσιαστικά «σφράγισε» την «ερυθρόλευκη» νίκη.

Με το σκορ στο 85-81 και με τα πάντα να ήταν ακόμα ρευστά στο παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν δίστασε να πάρει την ευθύνη και να δικαιωθεί πανηγυρικά.

Ευστόχησε σε πολύ δύσκολο τρίποντο από τα 10 μέτρα για το +7 του Ολυμπιακού, το οποίο αποδείχθηκε και κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε 32 λεπτά και είχε 23 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.