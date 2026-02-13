Μπαρτζώκας: «Έχετε ακούσει κάποιον από εμάς να λέει “πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ”;»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει τη μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων στη διάρκεια της σεζόν, ξεκαθαρίζοντας πως κανείς στον Ολυμπιακό δεν έχει δηλώσει: «πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού και το Παναθηναϊκού μεσούσης της σεζόν, τονίζοντας: «Καταρχάς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μη βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο μόνο και μόνο επειδή είναι ελληνικές ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η μία ομάδα με την άλλη. Για τον Παναθηναϊκό είναι σωστό να μιλά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός και να εξηγεί τις μεταγραφές του. Εμείς κάναμε κάποιες κινήσεις με στόχο να γίνουμε καλύτεροι.

Προσωπικά, ούτε εγώ ούτε κάποιος από την ομάδα μας έχουμε μιλήσει για Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Έχετε ακούσει κάποιον από εμάς να λέει ότι "πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ"; Έχουμε μια καλή ομάδα και προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Έχουμε πάει σε τέσσερα Final Four και φυσικά θέλουμε να ξαναπάμε. Οι κινήσεις που έγιναν πρόσφατα για την ενίσχυση της ομάδας ήταν πολύ σημαντικές.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε ομάδα προσπαθεί να γίνεται καλύτερη. Εμάς δεν μας παρασύρει τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια δήλωση, ότι θα πάμε να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ. Αν υπάρχει ένας ενθουσιασμός ή μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους, είναι λογικό να υπάρχει και το καταλαβαίνω. Εμείς, όμως, πατάμε στα πόδια μας. Ας μείνουμε σε αυτό και ας δούμε πού θα μας οδηγήσει».

Από κει και πέρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς και η νίκη είναι πάντα πολύ σημαντική. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα δύσκολο ματς. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια έμπειρη ομάδα, με παίκτες σε κάθε θέση που γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται το παιχνίδι.

Είχαμε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια, προηγηθήκαμε με 14 πόντους, όμως σε εκείνο το σημείο βιαστήκαμε να "τελειώσουμε" το ματς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην οργανώνουμε σωστά την άμυνά μας σε αρκετές φάσεις, να κάνουμε λάθη στην επίθεση, αν θυμάμαι καλά είχαμε εννέα στο δεύτερο ημίχρονο, και να τους δώσουμε δεύτερες ευκαιρίες, επιτρέποντάς τους να πάρουν κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ.

Κάθε νίκη σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι πολύ σημαντική. Η προσπάθειά μας μέχρι στιγμής είναι αξιοσημείωτη. Έχουμε ακόμη 11 παιχνίδια μέχρι το τέλος, μαζί με το εξ αναβολής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ως ομάδα για να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Για τα ριμπάουντ και τους πόντους του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και για την απόδοση των Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Νιλικινά: «Εγώ πρεσβεύω ότι η συνεισφορά είναι ομαδική. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε παίκτες. Η ομάδα είναι ένα παζλ από ανθρώπους και αθλητές που πρέπει να λειτουργούν μαζί και να κάνουν πολλά πράγματα σωστά. Η προσφορά του καθενός είναι σημαντική, ακόμη και εκείνων που δεν αγωνίστηκαν.

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή οι άλλοι τρεις πόιντ γκαρντ που είχαμε ήταν εκτός. Σήμερα επέστρεψε ο Νιλικινά και μας βοήθησε, περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Ο Τόμας παίζει όπως παίζει, διαβάζει καλά το παιχνίδι. Το να τον επαινέσω εγώ δεν έχει νόημα… καλύτερα να το κάνετε εσείς. Όσο οι άλλοι είναι τραυματίες, του αξίζουν συγχαρητήρια, σηκώνει μεγάλο βάρος.

Για το «πηγαδάκι» με τον Βεζένκοβ: «Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω δημόσια. Είναι κάτι που ειπώθηκε μεταξύ του Χρήστου Μπαφέ, του Βεζένκοβ και εμού. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω».