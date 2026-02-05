Η Βίρτους Μπολόνια δεν θα έχει τρεις παίκτες στην διάθεσή της ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (6/2, 21:15).

Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό η Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματ Μόργκαν, Μοχάμεντ Ντιούφ και Αλεσάντρο Παγιόλα.

Ο Μόργκαν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του ιταλικού πρωταθλήματος, όπου υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο. Ο Ντιούφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ενώ ο Παγιόλα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον μηνίσκο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.