Βίρτους: Με τρεις απουσίες ενόψει Ολυμπιακού
Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό η Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματ Μόργκαν, Μοχάμεντ Ντιούφ και Αλεσάντρο Παγιόλα.
Ο Μόργκαν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του ιταλικού πρωταθλήματος, όπου υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο. Ο Ντιούφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ενώ ο Παγιόλα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον μηνίσκο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
