Βίρτους: Με τρεις απουσίες ενόψει Ολυμπιακού

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ιβανοβιτς
Η Βίρτους Μπολόνια δεν θα έχει τρεις παίκτες στην διάθεσή της ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (6/2, 21:15).

Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό η Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματ Μόργκαν, Μοχάμεντ Ντιούφ και Αλεσάντρο Παγιόλα.

Ο Μόργκαν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του ιταλικού πρωταθλήματος, όπου υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο. Ο Ντιούφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ενώ ο Παγιόλα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον μηνίσκο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Δείτε Επίσης

Μπαρτζώκας για την καταγγελία του Παναθηναϊκού: «Έστρεψε την προσοχή στον "Μπαρτζώκα" που ενώνει»
Μπαρτζώκας

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     