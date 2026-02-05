Ο Σάσα Βεζένκοβ, όπως αναμενόταν, αναδείχθηκε MVP του Ιανουαρίου στην EuroLeague, μετά τις τρομερές εμφανίσεις του στα 7 παιχνίδια που έδωσε με τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό Ιανουάριο που δεν άφησε καμία αμφιβολία για το ποιος κυριάρχησε μέσα στον μήνα, με τον σταρ του Ολυμπιακού να κάνει δικό του το βραβείο του MVP.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP του μήνα Ιανουαρίου στη EuroLeague, μετά την καθοριστική συμβολή του στο 6–1 των «ερυθρόλευκων» και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα, αποδοτικά και κυριαρχικά αγωνιστικά διαστήματα που έχουμε δει φέτος στη διοργάνωση.

Το βραβείο του Ιανουαρίου αφορούσε τους αγώνες από την 19η έως και την 25η αγωνιστική, διάστημα στο οποίο ο Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ της λίγκας με 23,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ κατείχε και την κορυφή στο Performance Index Rating με 29,0. Τα 20 τρίποντα που σημείωσε ήταν τα περισσότερα (ισοβαθμία) στη EuroLeague στο ίδιο διάστημα, ενώ η σχεδόν άψογη ευστοχία του από τη γραμμή των βολών (29/30) ανέδειξε την εντυπωσιακή του αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, είχε κατά μέσο όρο 6,7 ριμπάουντ (8ος καλύτερος για τον μήνα) και το κορυφαίο plus/minus (+11,7) ανάμεσα σε όσους αγωνίστηκαν και στις επτά αγωνιστικές.

«Αυτό που κάνω κάθε μήνα, κάθε μέρα, στις προπονήσεις και πίσω από τα φώτα, αυτό είναι η δουλειά μου, αυτό προσπαθώ να κάνω: να δουλεύω σκληρά για να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και, ελπίζω, να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου», δήλωσε ο Βεζένκοβ στο podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk.

«Δεν έκανα κάτι καινούργιο, τίποτα διαφορετικό. Απλώς πιστεύω στη δουλειά μου, πιστεύω στην ομάδα μου και συνεχίζω έτσι».

It’s official, Sasha Vezenkov is your January MVP! 🤩



📺 Catch the full interview on EL & Friends podcast now: https://t.co/2xS6RBG0bv#EveryGameMatters pic.twitter.com/K6dmPW884F — EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

Ο Βεζένκοβ προσέφερε μεγάλες εμφανίσεις σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Σκόραρε τουλάχιστον 20 πόντους σε έξι από τα επτά παιχνίδια και κατέγραψε PIR άνω των 30 τέσσερις φορές, προσφέροντας στον Ολυμπιακό σταθερότητα, ηγετική παρουσία και ποιότητα στα κρίσιμα σημεία. Ο μήνας ξεκίνησε ιδανικά με μια επιβλητική εμφάνιση στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής, όπου σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε εκτός έδρας νίκη με 87-82 επί του Παναθηναϊκού.

Η πλέον επιβλητική του εμφάνιση ήρθε στην 21η αγωνιστική, όταν αναδείχθηκε MVP μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 95-80 επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Ο Βεζένκοβ πέτυχε 25 πόντους με μόλις δύο άστοχα σουτ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με PIR 35, αποτυπώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αποτελεσματικότητα που χαρακτήρισε ολόκληρο τον μήνα του.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε 28 πόντους – ρεκόρ σεζόν – στη νίκη της 23ης αγωνιστικής απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο με νταμπλ-νταμπλ 20 πόντων και 11 ριμπάουντ στη νίκη της 25ης αγωνιστικής κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

«Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και το μόνο που με νοιάζει με το P.I.R. και το PIR είναι ο Πειραιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βεζένκοβ. «Γι’ αυτό παλεύουμε, με αυτό πετυχαίνουμε, με αυτό αποτυγχάνουμε και αυτό είναι το μόνο που έχω στο μυαλό μου».

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το βραβείο του MVP του μήνα, πιάνοντας τον Μάικ Τζέιμς στη δεύτερη θέση όλων των εποχών. Μόνο ο Νίκολα Μίροτιτς, με επτά, έχει περισσότερες διακρίσεις. Η νέα αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη θέση του Βεζένκοβ ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της σύγχρονης εποχής της EuroLeague και υπογραμμίζει τον καταλυτικό αντίκτυπο που έχει από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.