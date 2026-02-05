Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε και στην καταγγελία του Παναθηναϊκού για το περιστατικό στο Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βίρτους στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague (6/2, 21:15) και ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Ντουμπάι BC.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο περιστατικό στο Ντουμπάι με τον φίλαθλο του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στην καταγγελία που έγινε από πλευράς «πράσινης» ΚΑΕ.

Όσα είπε για το θέμα

«Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση για τον προπονητή; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ ανακοίνωση για μέλος τους. Ο Παναθηναϊκός θα εκμεταλλευόταν το γεγονός. Έχοντας τα δικά τους θέματα, θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και να πάνε σε κάτι που τους ενώνει όλους. Να βρίζουν τον Μπαρτζώκα. Δεν έχω πρόβλημα αυτό να το διαχειριστώ, το πρόβλημά μου είναι αν κάποιοι, η αισθητική τους θίχτηκε και αυτό θέλω να τονίσω.

Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και τα μέσα που ελέγχει εδώ και έξι χρόνια, υπάρχει λόγος που γίνεται. Έχει μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι χαρούμενος αυτός που είμαι, έχω τουλάχιστον μία σταθερά, μια ταυτότημα. Τα μέσα που κάνουν κωλοτούμπες κάθε ημέρα, αυτά πρέπει να ανησυχούν.

Όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, ούτε η θετική ούτε η αρνητική, αισθάνομαι άβολα. Η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει πράγματα και με κάνει χαρούμενο και περήφανο».