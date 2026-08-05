Παίκτης της Βίρτους Μπολόνια για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 θα είναι ο Κέβιν Κοκίλα, όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.

Συνεχίζεται να ενισχύεται η Βίρτους Μπολόνια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέβιν Κοκίλα, ως δανεικό από την Ντουμπάι BC.

Ο 25χρονος σέντερ, προέρχεται από μία τετραετία στη Γαλλία για λογαριασμό της Μπουργκ και είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στην τελευταία σεζόν είχε μ.ο 9.6 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, ανά αγώνα, ενώ έφτασε και στην κατάκτηση του EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Dubai Basketball για τον δανεισμό του Κέβιν Κοκίλα για την επόμενη σεζόν.

Ο Κέβιν είναι ένας Γαλλο-Αγκολέζος σέντερ, ύψους 204 εκ., που γεννήθηκε το 2001. Γεννημένος στο Ivry-sur-Seine και καλαθοσφαιριστής που μεγάλωσε στο ακαδημικό σύστημα της ASVEL, ο Κοκίλα παίζει στην κορυφαία γαλλική κατηγορία από το 2022 με την Μπουργκ, μια ομάδα με την οποία είχε την ευκαιρία να παίξει και να λάμψει από την πρώτη του σεζόν, με σταθερό ρυθμό εμφάνισης όλα αυτά τα χρόνια και αυξανόμενο αριθμό λεπτών και στατιστικών με κάθε σεζόν.

Στην τελευταία του σεζόν, ως αρχηγός του πρωταθλήματος, είχε μέσο όρο 9,6 πόντους και 5,8 ριμπάουντ. Αλλά στην Ευρώπη ο σέντερ βίωσε την πιο θετική στιγμή της σεζόν, έχοντας συμβάλει, μαζί με τους συμπαίκτες του, στον τίτλο του Eurocup εναντίον της Μπεσίκτας(18 πόντοι στον τελευταίο αγώνα στο Game 2 του τελικού) με 8,2 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και βαθμολογία 11,5. Δεν ήταν το μόνο τρόπαιο που κέρδισε ο Κέβιν , καθώς στο AfroBasket 2025 νίκησε τον Mali στον τελικό, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Aliou Diarra, τον μελλοντικό συμπαίκτη του και συμπαίκτη του στο τμήμα της Virtus.

Η Βίρτους Μπολόνια καλωσορίζει και επίσημα τον Κέβιν στη μεγάλη ασπρόμαυρη οικογένεια».