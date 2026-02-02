Βίρτους: Ρήξη μηνίσκου ο Παγιόλα!
Πλήγμα για τη Βίρτους Μπολόνια, αφού ο Αλεσάντρο Παγιόλα υπέστη ρήξη μηνίσκου και πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Ιταλός γκαρντ είχε ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο και έπειτα από περαιτέρω εξετάσεις ανακαλύφθηκε το πρόβλημά του και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί.
Ακόμα δεν είναι γνωστό το πόσο καιρό θα απουσιάσει, καθώς θα εξαρτηθεί αφότου ολοκληρωθεί η επέμβαση.
Σε 24 αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν στη EuroLeague με τη φανέλα της Βίρτους μέτρησε 4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ. 4.2 ασίστ και 1.1 κλέψιμο μ.ο ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους:
TI ASPETTIAMO PRESTO IN CAMPO CAPITANO 🤍🖤 pic.twitter.com/QwpoqkXSO0— Virtus Bologna (@VirtusBo) February 2, 2026
