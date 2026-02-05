Τζόουνς: «Είναι κάτι που κάνω σε όλη μου τη ζωή»

O TαΪρίκ Τζόουνς μίλησε ενόψει της μάχης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βίρτους στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague (6/2, 21:15) και ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Ντουμπάι BC. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για το ματς και στάθηκε στην ποιότητα των Ιταλών αλλά και στα τελευταία τους ματς.

«Η Βίρτους είναι μια ποιοτική ομάδα που παίζει γρήγορα. Στα τελευταία ματς παίζουν καλά. Θα πρέπει να προστατέψουμε τη ρακέτα μας και να πάρουμε τη νίκη», είπε αρχικά.

Για την ήττα από τη Ντουμπάι: «Έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες χάνεις. Πρέπει να προχωρήσουμε».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Είναι κάτι που κάνω σε όλη μου τη ζωή. Προσαρμόζομαι σε κάθε κατάσταση. Αυτό έκανα και τώρα».