Το #34 στον Ολυμπιακό είναι η αφετηρία του Κόρι Τζόσεφ στην Ευρώπη, αλλά η πιο ιδιαίτερη φανέλα της καριέρας του παραμένει το #6 στο Τορόντο και μάλιστα λόγω... Drake.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ με 87-75 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να πάρει τη διαφορά από το παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Ο Κόρι Τζόσεφ συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση και πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη νίκη των γηπεδούχων με 87-75 πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Σε 12:05 που πάτησε παρκέ σημείωσε 2 πόντους με 2 ασίστ, ενώ έκανε κι ένα λάθος. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ στην πρώτη του εμφάνιση στο Φαληρικό στάδιο αποκάλυψε και το νούμερο που επέλεξε για τη φανέλα του, το οποίο είναι το «34». Φυσικά το «34» το ελληνικό φίλαθλο κοινό το γνωρίζει μέσω του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αποτελεί τον προσωπικό του αριθμό. Το αν συνδέεται η επιλογή του Τζόσεφ με τον «Greek Freak» μένει να φάνει.

Οι αριθμοί της καριέρας του Τζόσεφ

Στο NBA πρωτοεμφανίστηκε με το #5 στους Σπερς, εκεί όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2014 ως μέλος μιας ομάδας με αυστηρή ιεραρχία, σταρ και φυσικά υπό τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς. Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο συμβολισμό πίσω από αυτή την επιλογή, ο Τζόσεφ αποτέλεσε από τις... αδυναμίες του κόουτς Ποπ που πάντα μιλούσε για τα καλύτερα λόγια για εκείνον και το work ethic του.

Ακολούθησε το #6, ο αριθμός που τον συνόδευσε για τα πιο γεμάτα και σταθερά χρόνια της καριέρας του, πρώτα στους Τορόντο Ράπτορς και στη συνέχεια στους Ιντιάνα Πέισερς. Στο Τορόντο, όμως, το #6 είχε ξεχωριστή σημασία και μάλιστα περισσότερο πολιτισμική.

Ο Τζόσεφ, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τορόντο, επέστρεψε στην πόλη του το καλοκαίρι του 2015, λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου με τους Σπερς. Εκείνη την περίοδο, η έννοια του «The 6» είχε ήδη καθιερωθεί ως ταυτότητα της πόλης, μέσα από τη μουσική και τη δημόσια παρουσία του διάσημου ράπερ, Drake. Το «6» αναφέρεται τόσο στον ταχυδρομικό κώδικα 416 όσο και στην ενοποίηση των έξι περιοχών που αποτέλεσαν τον σύγχρονο δήμο του Τορόντο.

Η σύνδεση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν ο Drake αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τζόσεφ στο τραγούδι «Charged Up», λίγο μετά την υπογραφή του στους Ράπτορς: «I get a ring and I bring it home like I’m Cory Joe».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζόσεφ αποφάσισε να φορέσει το #6, επιστρέφοντας ως πρωταθλητής NBA στην πόλη του, με τον αριθμό να λειτουργεί ως σύνδεσμος ταυτότητας, τον οποίο κράτησε κι αργότερα στην Ιντιάνα.

Στην πορεία της καριέρας του άλλαξε πολλά νούμερα στη φανέλα του: Στη συνέχεια, οι αριθμοί αλλάζουν ξανά: #9 στους Κινγκς, #18 στους Πίστονς, #1 στους Γουόριορς και #10 στους Μάτζικ.

Τώρα ωστόσο, ο Καναδός γκαρντ άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά στην Ευρώπη, επιλέγοντας το #34 στον Ολυμπιακό. Ένας αριθμός που, αναπόφευκτα, προκάλεσε συζήτηση στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα, καθώς είναι ταυτισμένος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.