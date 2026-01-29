Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα απίθανο ματς με ανατροπές επί ανατροπών, πήρε τη νίκη με 87-75, χωρίς όμως να μπορέσει να καλύψει το -13 του πρώτου γύρου.

Ματς για σκληρά νεύρα είχαμε στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Μπαρτσελόνα με 87-75, αλλά να μην καλύπτει το -13 (98-85) του πρώτου γύρου.

Ένα ταράστιο τρίποντο του Ντόρσεϊ στα 7 δέκατα πριν το τέλος έδωσε το πολυπόθητο +14 στον Ολυμπιακό, όμως ο Βέσελι με ένα μεγάλο σουτ μείωσε στους 12 και άφησε την ομάδα του Πειραιά με τη νίκη, αλλά με μια πικρή γεύση λόγω της διαφοράς.

Παρόλα αυτά, στην τετραπλή (για την ώρα) ισοβαθμία στις 16 νίκες, ο Ολυμπιακός (16-8) είναι στην δεύτερη θέση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Στο 18-9 η Μπαρτσελόνα.

Σπουδαίο παιχνίδι από τον Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως κορυφαίος όλων ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ, ενώ η απίστευτη δουλειά που έκανε στην άμυνα δεν αποτυπώνεται στη στατιστική. Στους 15 ο Πάντερ για την Μπαρτσελόνα, ενώ από 14 είχαν Κλάιμπερν και Μπριθουέλα.

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Ο Ολυμπιακός πέρασε τη μπάλα στον Βεζένκοβ και τον Μιλουτίνοφ, με αποτέλεσμα να πάρει τα ηνία και στο 3’ να είναι μπροστά με 13-2. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να απαντήσει, όμως η ενέργεια των παικτών του Ολυμπίακού δεν ματσαριζόταν, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-13.

Ο Μπριθουέλα μπήκε με ζεστό χέρι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Ισπανό να φτάνει τους 12, η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 36-26 (15’). Ένα 6-0 του Ολυμπιακού έκανε το σκορ 42-26, όμως οι Καταλανοί είχαν απάντηση. Με ένα 0-8, το σκορ έγινε 42-34 στο 18’, με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-37.

Η Μπαρτσελόνα δεν έμεινε εκεί. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου έβγαλε τις άμυνες και στο 23’ το σκορ έγινε 46-46, πριν βάλει ένα γκολ φάουλ ο Βεζένκοβ. Το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 8-0, χάρη στην σκληράδα που έβγαλαν ξανά οι Ερυθρόλευκοι, όμως η συνέχεια ανήκε στον Γουίλ Κλάιμπερν. Ο Αμερικανός με σερί μεγάλα σουτ έφερε το παιχνίδι τούμπα και στο 30’ το σκορ έγινε 59-64.

Η ώρα για αντίδραση είχε φτάσει και ο Ολυμπιακός το έκανε με εμφατικό τρόπο, καθώς ένα τρίποντο του Βεζένκοβ ανέβασε το επιμέρους στο 9-2 και έκανε το σκορ 68-66. Ο Φουρνιέ με μεγάλες φάσεις σε άμυνα και επίθεση ήταν εκεί για τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο να βγαίνει μπροστά για το 74-68 (37'). Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα καλάθι εντός παιδιάς μέχρι το 39' και βρέθηκε μπροστά με +11 (80-69) και λίγο μετά με +12 (84-72). Εν τέλει, με ένα τεράστιο τρίποντο του Ντόρσεϊ, κάλυψε και το -13 του πρώτου αγώνα, κάνοντας το 87-73, όμως με 7 δέκατα του δευτερολέπτου να απομένουν, ο Βέσελι έκανε το 87-75 και υπερασπίστηκε την διαφορά της Μπάρτσα.

… στην τέταρτη περίοδο κατάπιε πραγματικά την Μπαρτσελόνα, όπως φαίνεται και από το επιμέρους 28-11. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ... Ταϊρίκ Τζόουνς των 16 πόντων, των 8 ριμπάουντ, των 2 ασίστ, των 3 κλεψιμάτων, των 3 μπλοκ και του 29 στο PIR.

... σπουδαίος ο Κλάιμπερν με μεγάλα καλάθια στο δεύτερο ημίχρονο και 14 πόντους. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει με +13 (98-85)

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75.

Olympiacos Piraeus 2FG 3FG FT Rebounds AST/STL/TO Fouls Head coach: Georgios Bartzokas M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO BLK F FD PIR +/- Player # Min PTS T. Walkup * 22:21 3 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 3 0 3 1 0 T. Ward * 22:38 8 3/5 60.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 4 5 5 1 2 0 3 3 14 G. Larentzakis 5 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Vezenkov 14 34:09 20 4/8 50.0% 3/6 50.0% 3/3 100.0% 2 9 11 0 2 1 0 1 3 27 T. Dorsey * 30:00 17 3/7 42.9% 3/10 30.0% 2/3 66.7% 2 2 4 3 0 3 0 2 3 10 A. Peters 25 05:51 2 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 N. Milutinov * 19:06 8 4/5 80.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 4 2 6 1 1 1 0 0 1 14 C. Joseph 34 12:05 2 0/1 0.0% 0/2 0.0% 2/4 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 2 4 0 D. Hall 45 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Mckissic 77 11:28 5 2/2 100.0% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 T. Jones 88 20:54 16 5/7 71.4% 0/0 0.0% 6/8 75.0% 5 3 8 2 3 0 3 2 4 29 E. Fournier 94 21:28 6 3/5 60.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 5 0 5 Total 200:00 87 25/42 59.5% 7/27 25.9% 16/22 72.7% 15 23 38 19 10 12 3 21 21 101