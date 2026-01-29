Ο Κόρι Τζόσεφ ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού και θα το κάνει με το νούμερο 34 στην φανέλα του.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον Καναδό να το κάνει με άρωμα… Αντετοκούνμπο!

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Κόρι Τζόσεφ πάτησε παρκέ για το καθιερωμένο ζέσταμα και έτσι έγινε γνωστό πως στον Ολυμπιακό θα φορά την φανέλα με τον αριθμό 34.

Το 34 θυμίζουμε πως είναι ο αριθμός της φανέλας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Καναδό να επιλέγει κι εκείνος το εν λόγω νούμερο για την πλάτη του.

Μένει να μάθουμε εάν ο Κόρι Τζόσεφ φόρεσε την φανέλα με το 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ή ήταν απλά ήταν σύμπτωση.