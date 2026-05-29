Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή 24 Μάη κατέκτησε τη Εuroleague, αφού επικράτησε της Ρεάλ στον τελικό που έγινε στο T-Center της Αθήνας. Οι Πειραιώτες θριάμβευσαν και πανηγύρισαν την 4η ευρωκούπα της ιστορίας τους, για κάτι που έδειξε τα συναισθήματα του ο Σάσα Βεζένκοβ.

Την Παρασκευή 29 Μάη βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου τους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την σπουδαία στιγμή να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Tους Πειραιώτες εκπροσώπησαν οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Σκινδήλιας, Γιώργος Μπαρτζώκας, Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, οι οποίοι παρέδωσαν στον πρωθυπουργό και μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας.

