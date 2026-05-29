Βεζένκοβ: «Παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο»

O Σάσα Βεζένκοβ ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στο instagram για την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός έχοντας εξαιρετική ψυχολογία μετά την κατάκτηση της EuroLeague και με τον κόσμο να δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα, πήρε μία άνετη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας 94-77 για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

O Σάσα Βεζένκοβ με ανάρτηση του στο instagram έδειξε τα συναισθήματα του για το ταξίδι των Πειραιωτών μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και αποθεώσε τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

Μετά τις στενοχώριες των τελευταίων ετών, όλοι νιώσαμε το βάρος της προσδοκίας. Πιέσαμε τους εαυτούς μας στα όριά μας και παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του. Σταθήκαμε δίπλα-δίπλα, ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια, και μαζί τα καταφέραμε.

Προς τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσουν αρκετά. Κάνατε εκείνη τη νύχτα αξέχαστη.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ !!! ! !