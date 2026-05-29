Ο Έλληνας tattoo artist που... μαγεύει στα αθλητικά tattoo ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει την τιμητική του.

Ο Έλληνας tattoo artist, Χάρης Μπόικος (Van Boik) δεν είναι... καθηγητής μόνο στην τέχνη του tattoo. Η αφεντιά του έίχε φτάσει μέχρι το United Center. Εκεί παρέδωσε έναν εντυπωσιακό πίνακα στον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που είχε δημιουργήσει προσωπικά για εκείνον.

Στη συνέχεια έφτιαξε πίνακα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα ενημέρωσε τους ακολούθους του στο instagram πως χρειάστηκε περίπου 500 ώρες για να ολοκληρώσει τον συγκεκριμένο πίνακα. Φυσικά συνάντησε τον Greek Freak και του παρέδωσε τον πίνακα σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Μια ακόμη απίθανη δημιουργία από τον Έλληνα tattoo artist, ήταν εκείνη με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε πίνακα.

Για να φτάσουμε στο σήμερα. Δεν είναι πίνακας αυτή τη φορά, αλλά ένα εντυπωσιακό tattoo. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη φετινή Euroleague και ένας φίλος των Πειραιωτών επέλεξε να... χτυπήσει tattoo τον Εβάν Φουρνιέ πάνω στο πόδι του. Ο Γάλλος σταρ ήταν ο MVP του Final Four και φαίνεται πως έχει... τρελάνει κόσμο.

Δείτε και τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta τον Οκτώβρη του 2024.

Αλλά και το φρέσκο tattoo με τον Φουρνιέ και ακόμα ένα παλιότερο.