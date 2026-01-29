Ο Κόρι Τζόσεφ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Ο Κόρι Τζόσεφ συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, και πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη νίκη των γηπεδούχων με 87-75.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε στο παρκέ στα 2:17 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, αντικαθιστώντας τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο 34χρονος πρώην NBAer, ο οποίος αφίχθη στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας 26/1, πραγματοποίησε δύο προπονήσεις με τον Ολυμπιακό πριν κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

Στην πρώτη του παρουσία στο παρκέ, ο Τζόσεφ έκανε αρχικώς φάουλ στον Πάντερ, ο οποίος σκόραρε από μέση απόσταση και μείωσε σε 20-10 με έμμεσο τρίποντο. Ακολούθως, στα 22.5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, υπέπεσε σε δεύτερο γρήγορο φάουλ στον Μπριθουέλα, στέλνοντάς τον στη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Στη συνέχεια, πέρασε ξανά στο ματς στα 3:09 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 56-53 υπέρ του Ολυμπιακού. Λίγο αργότερα, κέρδισε φάουλ από τον Λαπροβίτολα και πέτυχε τον πρώτο του πόντο με τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το 59-61 ενώ μοίρασε την ασίστ για το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Τζόσεφ έδωσε τη θέση του στον Γουόκαπ στα 3:21 για το τέλος, έχοντας 0/3 σουτ εντός πεδιάς, 2/4 βολές και δύο ασίστ για ένα λάθος σε 12 λεπτά.

Ο Κόρι Τζόσεφ κόντρα στην Μπαρτσελόνα

2 πόντοι

0/1 δίποντο

0/2 τρίποντα

2/4 βολές

2 ασίστ

1 λάθος

2 φάουλ

σε 12:05.