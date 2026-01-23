Ο Ολυμπιακός, μετά και την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, εκτόξευσε το μπάτζετ, το οποίο έφτασε σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμη μια κίνηση, κάνοντας δικό του τον Κόρι Τζόσεφ, με τον αδελφούς Αγγελόπουλους να βάζουν για ακόμη μια φορά το χέρι στην τσέπη, κίνηση που εκτόξευσε το μπάτζετ της ομάδας του Πειραιά.

Ο Κόρι Τζόσεφ θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Επιπλέον, στον Ολυμπιακό τρέχουν κανονικά τα συμβόλαια των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, τα οποία κοστολογούνται στα 2.7 εκατομύρια. Παράλληλα, μην ξεχνάμε πως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν προσφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρώπη, όπως αυτό του Σάσα Βεζένκοβ που έχει λαμβάνειν 3.7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και του Εβάν Φουρνιέ που με το νέο του συμβόλαιο θα αμοιφθεί με 3 εκατομμύρια.

Πλέον το συνολικό αγωνιστικό μπάτζετ του Ολυμπιακού ξεπερνά τα 23 εκατομύρια, όντας συγκεκριμένα στα 23.25, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων.

Πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει την απόλυτη οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να φτάσει ξανά στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είχε κάνει το 1997, το 2012 και το 2013.

Αναλυτικά τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026: