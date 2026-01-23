Ολυμπιακός: Το συνολικό μπάτζετ μετά την απόκτηση του Τζόσεφ

Ολυμπιακός: Το συνολικό μπάτζετ μετά την απόκτηση του Τζόσεφ

Αχιλλέας Μαυροδόντης
bartzokas
Ο Ολυμπιακός, μετά και την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, εκτόξευσε το μπάτζετ, το οποίο έφτασε σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμη μια κίνηση, κάνοντας δικό του τον Κόρι Τζόσεφ, με τον αδελφούς Αγγελόπουλους να βάζουν για ακόμη μια φορά το χέρι στην τσέπη, κίνηση που εκτόξευσε το μπάτζετ της ομάδας του Πειραιά.

Ο Κόρι Τζόσεφ θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Επιπλέον, στον Ολυμπιακό τρέχουν κανονικά τα συμβόλαια των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, τα οποία κοστολογούνται στα 2.7 εκατομύρια. Παράλληλα, μην ξεχνάμε πως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν προσφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρώπη, όπως αυτό του Σάσα Βεζένκοβ που έχει λαμβάνειν 3.7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και του Εβάν Φουρνιέ που με το νέο του συμβόλαιο θα αμοιφθεί με 3 εκατομμύρια.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Πλέον το συνολικό αγωνιστικό μπάτζετ του Ολυμπιακού ξεπερνά τα 23 εκατομύρια, όντας συγκεκριμένα στα 23.25, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων.

 

Πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει την απόλυτη οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να φτάσει ξανά στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είχε κάνει το 1997, το 2012 και το 2013.

Αναλυτικά τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026:

ΠαίκτηςΣυμβόλαιο (εκ. €)
Τόμας Γουόκαπ1,20
Φρανκ Νιλικίνα0,70
Κίναν Έβανς1,00
Γιαννούλης Λαρεντζάκης0,50
Μόντε Μόρις0,90
Κόρι Τζόσεφ0,50
Όμηρος Νετζήπογλου0,25
Τάιλερ Ντόρσεϊ1,50
Σακίλ ΜακΚίσικ0,50
Τάισον Γουόρντ0,90
Σάσα Βεζένκοβ3,70
Κώστας Παπανικολάου1,00
Άλεκ Πίτερς1,20
Εβάν Φουρνιέ3,00
Νίκολα Μιλουτίνοφ2,30
Μουσταφά Φαλ1,70
Ντόντα Χολ0,80
Ταϊρίκ Τζόουνς0,60
Σύνολο23,25
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     