Ολυμπιακός: Το συνολικό μπάτζετ μετά την απόκτηση του Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμη μια κίνηση, κάνοντας δικό του τον Κόρι Τζόσεφ, με τον αδελφούς Αγγελόπουλους να βάζουν για ακόμη μια φορά το χέρι στην τσέπη, κίνηση που εκτόξευσε το μπάτζετ της ομάδας του Πειραιά.
- Πώς και γιατί ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Κόρι Τζόσεφ
- Ένα πρωτάθλημα και 953 ματς στο ΝΒΑ: Αυτή είναι η καριέρα του Τζόσεφ και το καλύτερo παιχνίδι του!
- Το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: Αυτοί είναι οι 16 παίκτες του ρόστερ!
Ο Κόρι Τζόσεφ θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Επιπλέον, στον Ολυμπιακό τρέχουν κανονικά τα συμβόλαια των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, τα οποία κοστολογούνται στα 2.7 εκατομύρια. Παράλληλα, μην ξεχνάμε πως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν προσφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρώπη, όπως αυτό του Σάσα Βεζένκοβ που έχει λαμβάνειν 3.7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και του Εβάν Φουρνιέ που με το νέο του συμβόλαιο θα αμοιφθεί με 3 εκατομμύρια.
Πλέον το συνολικό αγωνιστικό μπάτζετ του Ολυμπιακού ξεπερνά τα 23 εκατομύρια, όντας συγκεκριμένα στα 23.25, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων.
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει την απόλυτη οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να φτάσει ξανά στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είχε κάνει το 1997, το 2012 και το 2013.
Αναλυτικά τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026:
|Παίκτης
|Συμβόλαιο (εκ. €)
|Τόμας Γουόκαπ
|1,20
|Φρανκ Νιλικίνα
|0,70
|Κίναν Έβανς
|1,00
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|0,50
|Μόντε Μόρις
|0,90
|Κόρι Τζόσεφ
|0,50
|Όμηρος Νετζήπογλου
|0,25
|Τάιλερ Ντόρσεϊ
|1,50
|Σακίλ ΜακΚίσικ
|0,50
|Τάισον Γουόρντ
|0,90
|Σάσα Βεζένκοβ
|3,70
|Κώστας Παπανικολάου
|1,00
|Άλεκ Πίτερς
|1,20
|Εβάν Φουρνιέ
|3,00
|Νίκολα Μιλουτίνοφ
|2,30
|Μουσταφά Φαλ
|1,70
|Ντόντα Χολ
|0,80
|Ταϊρίκ Τζόουνς
|0,60
|Σύνολο
|23,25
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.