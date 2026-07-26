Ο Ολυμπιακός απέρριψε και την τελική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Γουόκαπ κλείνοντας πλέον οριστικά το θέμα, ενώ δεν ανοίγουν τουλάχιστον προσώρας θέμα αναπροσαρμογής του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο στον Ολυμπιακό, όσον αφορά τον Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Το ενδιαφέρον που έδειξε η Ντουμπάι για να αποκτήσει τον Αμερικανό γκαρντ δεν καρποφόρησε και η υπόθεση έκλεισε οριστικά! Την περασμένη Παρασκευή (24/7) η Ντουμπάι κατέθεσε την τελευταία και τελική της πρόταση, ύψους 870.000 ευρώ, η οποία απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από τον Ολυμπιακό.

Μετά την αρνητική απάντηση της διοίκησης των «ερυθρολεύκων», η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στρέφεται πλέον σε άλλες περιπτώσεις παικτών, βάζοντας τέλος στο ενδιαφέρον της για τον διεθνή γκαρντ. Έτσι, ο Τόμας Γουόκαπ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην έναρξη της προετοιμασίας, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο και υπολογίζεται από τους «ερυθρόλευκους» κανονικά.

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν ο έμπειρος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο και για τον σύλλογο δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα παραχώρησης του, καθώς υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ανάλογη είναι και η στάση του Ολυμπιακού στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ έχει συμβόλαιο που φτάνει τα 1.850.000 ευρώ για τη νέα αγωνιστική περίοδο και, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής των οικονομικών δεδομένων.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να μπουν άμεσα σε διαδικασία συζητήσεων για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Άλλωστε, δεν υπάρχει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το μπάτζετ για τη σεζόν 2026-27 έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με τη μοναδική εκκρεμότητα να αφορά την απόκτηση ενός παίκτη για τη θέση «4», ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς.

Στον Ολυμπιακό υπογραμμίζουν ότι υπάρχει άφθονος χρόνος και δεν πρόκειται να προχωρήσουν βιαστικά σε αλλαγές που θα επηρεάσουν τον οικονομικό σχεδιασμό της ομάδας. Η ύπαρξη salary cap, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το αγωνιστικό και οικονομικό πλάνο έχει ήδη καταρτιστεί, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση τροποποίηση στο συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η στάση της διοίκησης, πάντως, επιβεβαιώνει και τους χειρισμούς που έγιναν από την πρώτη στιγμή του καλοκαιριού. Παρότι, οι δυο παίκτες (Γουόκαπ και Ντόρσεϊ) βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για διαφορετικούς λόγους, ο Ολυμπιακός έδειξε έμπρακτα ότι τους υπολογίζει κανονικά στα πλάνα του, δεν μπήκε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό πίεση και επέλεξε να προστατεύσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό που έγινε από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

