EuroLeague: Δημοσίευσε καλάθι του Φουρνιέ κόντρα στη Ρεάλ με το... αριστερό
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους καλύτερους σκόρερ του Ολυμπιακού, όπως επίσης και ότι είναι δεξιόχειρας.
Η EuroLeague ανάρτησε βίντεο στα social media, που φαίνεται ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων», να σκοράρει καλάθι από μακριά, με το κακό του χέρι, δηλαδή με το αριστερό.
Είναι χαρακτηριστικό πως η φάση προκαλεί μεγάλη εντύπωση, με τη διοργανώτρια αρχή να γράφει από κάτω: «Βρείτε τι δεν πάει καλά με αυτό το βίντεο. Ο Εβάν Φουρνιέ εξακολουθεί να είναι απαλός με αυτό».
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Δείτε τη φάση:
Spot what’s off about this video 😵💫@EvanFourmizz is still smooth with it. pic.twitter.com/kjykN5mldV— EuroLeague (@EuroLeague) July 26, 2026
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