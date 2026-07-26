Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ πήγε στην Ουγγαρία για το GP της Formula 1
Στην Ουγγαρία βρέθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τις τελευταίες ημέρες που απολαμβάνει τις διακοπές του πριν επιστρέψει το επόμενο διάστημα για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο σέντερ των«ερυθρολεύκων» είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στο Χανγκαρόρινγκ.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από τα εντυπωσιακά μονοθέσια που περνούσαν από μπροστά του στην πίστα στο Χανγκαρόρινγκ.
Το story του Νίκολα Μιλουτίνοφ:
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