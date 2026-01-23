Ο Ολυμπιακός διέκρινε πως δεν είναι όσο «θωρακισμένος» θα ήθελε στη θέση του πλέι μέικερ και με συνοπτικές διαδικασίες έκανε δικό του τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με την ομάδα του Πειραιά να κινείται άμεσα και να κάνει δικό του τον έμπειρο αθλητή.

Ο Ολυμπιακός, παρότι το τελευταίο διάστημα έβγαινε προς τα έξω πως δεν έχει σκοπό να αποκτήσει άλλον παίκτη, μετά τα τελευταία δεδομένα και με τον Τόμας Γουόκαπ να μένει μόνος στην θέση «1», το σκεπτικό άλλαξε.

Ο Κόρι Τζόσεφ από την άλλη, είχε μεν αποκτηθεί από την Μονακό τον Δεκέμβριο του 2025, όμως, λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες τόσο της EuroLeague, όσο και του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η κατάσταση με τον Κόρι Τζόσεφ δεν άλλαζε στην Μονακό και προσέγγισε τον παίκτη με άκρα μυστικότητα, καταφέρνοντας να τον κάνει δικό του, υπογράφοντας μαζί του για 1.5 χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός απέκτησε την ασφάλεια που ήθελε στην περιφέρεια, την οποία ενίσχυσε τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά, καθώς ο Κόρι Τζόσεφ είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις.