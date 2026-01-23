Ο Ολυμπιακός έβαλε αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να φέρει στον Πειραιά τον Κόρι Τζόσεφ, προσφέροντάς του επταψήφιο ποσό στο συμβόλαιό του.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε με άκρα μυστικότητα και έκανε δικό του τον Κόρι Τζόσεφ προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Το συμβόλαιο αυτό που προσφέρθηκε στον Κόρι Τζόσεφ και το οποίο ο Καναδός υπέγραψε προβλέπει πεντακόσιες χιλιάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ενώ στη συνέχεια οι απολαβές του παίκτη θα αυξηθούν αισθητά.

Συγκεκριμένα φαίνεται πως τη σεζόν 2026-2027 ο Κόρι Τζόσεφ θα λάβει περίπου τα διπλά σε σχέση με αυτά που θα πηρωθεί το 2026 από τον Ολυμπιακό.

Έτσι, το συμβόλαιο του Κόρι Τζόσεφ υπολογίζεται στο εναμιση εκατομμύριο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.