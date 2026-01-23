Ολυμπιακός: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ
Δείτε πώς διαμορφώνεται το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά και την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.
Από το... πουθενά έσκασε η είδηση για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, από τον Ολυμπιακό.
Ο Καναδός γκαρντ θα πάρει θέση στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» υπογράφοντας συμβόλαιο για τον επόμενο 1.5 χρόνο με τους Πειραιώτες.
Ο 34χρονος Κόρι Τζόσεφ έχει μακρά θητεία στο NBA έχοντας αγωνιστεί σε 866 ματς με 6.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 35% στο τρίποντο.
Το Depth Chart του Ολυμπιακού
- Πλέι Μέικερ: Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα
- Σούτινγκ Γκαρντ: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου
- Σμολ Φόργουορντ: Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου, Σακίλ ΜακΚϊσικ,
- Πάουερ Φόργουορντ: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
- Σέντερ: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
