O Κόρι Τζόσεφ έρχεται στον Ολυμπιακό κουβαλώντας την εμπειρία του από το NBA. Πρωτάθλημα με τους Σπερς και αξέχαστες βραδιές καριέρας που του δίνουν τα εφόδια για να κάνει τη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός έσκασε τη... βόμβα με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) για τον επόμενο 1.5 χρόνο. Ένας παίκτης με πρωτάθλημα στο NBA ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να εγκατασταθεί στο λιμάνι του Πειραιά.

Όταν ένας παίκτης με 14 σεζόν στο NBA, πρωτάθλημα, 866 παιχνίδια κανονικής περιόδου (953 μαζί και με τα 87 των play offs) και ρόλο σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου αποφασίζει να περάσει τον Ατλαντικό, το όνομά του κουβαλάει άλλο βάρος και ποιότητα. Ο Κόρι Τζόσεφ ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και εμπειρία. Οι μέσοι όροι του αποτελούνται από 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ με μόλις 1 λάθος.

Όλα ξεκίνησαν όταν επιλέχθηκε στο νούμερο 29 του Draft το 2011 από τους Σπερς. Στο Σαν Αντόνιο έμεινε τέσσερα χρόνια από το 2011 έως το 2015 δουλεύοντας στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς όπου έμαθε όλη τη φιλοσοφία του με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2014 με τα «σπιρούνια», όντας ενεργό κομμάτι ενός ιστορικού ρόστερ βάζοντας τις βάσεις για την καριέρα του. Αυτή ήταν και η κορυφαία στιγμή της πορείας του. Εκεί, σε μια ομάδα που διέλυσε το Μαϊάμι των ΛεΜπρόν, Γουέιντ και Μπος, ο Τζόσεφ ήταν μέρος ενός μπασκετικού μηχανισμού που έγραψε ιστορία.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε σε τελικούς, καθώς τη χρονιά πριν το πρωτάθλημα κοντραρίστηκε πάλι με τους Χιτ το 2013, απ' όπου και η ομάδα του βγήκε χαμένη μέχρι οι Σπερς να πάρουν την... εκδίκησή τους την επόμενη χρονιά. Μετά το Σαν Αντόνιο, ακολούθησαν οι Ράπτορς, οι Πέισερς, οι Κινγκς, οι Πίστονς, οι Γουόριορς και οι Μάτζικ (η τελευταία του ομάδα) διανύοντας συνολικά 14 σεζόν στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Η βραδιά καριέρας

Παρά το γεγονός ότι ο Κόρι Τζόσεφ δεν αποτέλεσε ποτέ σταρ, η καριέρα του περιλαμβάνει μερικές αξέχαστες στιγμές προσωπικής λάμψης. Το career high ήρθε στις 17 Ιανουαρίου 2017, όταν ως μέλος των Τορόντο Ράπτορς σημείωσε 33 πόντους απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Μαρτίου 2017, απέναντι στους Μάτζικ (που αργότερα έπαιξε στο Ορλάντο), ο Τζόσεφ σημείωσε το career-high σε ασίστ με 13. Εκεί φάνηκε η άλλη πλευρά του παιχνιδιού του, εκείνη της οργάνωσης και της δημιουργίας με απόλυτη συνέπεια.

Την περσινή σεζόν στο NBA, στα 34 του χρόνια, ο Τζόσεφ αγωνίστηκε με τους Orlando Magic σε 50 παιχνίδια, σε μειωμένο ρόλο, έχοντας μέσους όρους 3,5 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ. Οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται μικροί, αλλά αντικατοπτρίζουν τον ρόλο του ως έμπειρου rotation player, που φέρνει σταθερότητα και γνώση ακόμα και όταν δεν είναι στο επίκεντρο του παιχνιδιού.