Πεναρόγια: «Βρισκόμαστε σε πολύ κακή κατάσταση»

Ο Χοάν Πεναρόγια μίλησε για την ήττα της Παρτίζαν από τον Ολυμπιακό και τόνισε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην σερβική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοάν Πεναρόγια:

«Στο πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε καλά. Μετά από αυτό καθυστερήσαμε σε όλες τις καταστάσεις, παίξαμε χαλαρά, ειδικά στην άμυνα. Είχαμε κακά ποσοστά, ειδικά στα τρίπονται. Ήμασταν πολύ κακοί. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε καλύτεροι».

Για την στήριξη από τους οπαδούς: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι και ξέρουν τι σημαίνει Ευρωλίγκα. Χάνουμε με 40 πόντους διαφορά και για πρώτη φορά στην καριέρα μου έχω βιώσει τους οπαδούς να ζητωκραυγάζουν έτσι ακόμα και στο -40. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα».

Για το τι πρέπει να συμβεί για να αλλάξει η κατάσταση: «Είναι αλήθεια ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ κακή στιγμή. Αυτή είναι η στιγμή πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, να προπονούμαστε σκληρά, να μείνουμε ενωμένοι και να καταλάβουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να παίζουμε χωρίς δικαιολογίες κάθε μέρα. Πρέπει να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση στο 100%, να διορθώσουμε τη γλώσσα του σώματός μας. Ενάντια σε μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, πρέπει να παίζουμε στο 100%. Προσπαθώ να βελτιώσω την κατάσταση. Ωστόσο, είμαστε επαγγελματίες και όλοι έχουν την ευθύνη να παλέψουν, να ανταγωνιστούν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό τις επόμενες εβδομάδες.

Είναι μια δύσκολη στιγμή. Αλλάξαμε την ομάδα. Όταν έφτασα, η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή, αλλά ούτε σήμερα είναι φανταστική. Πρέπει να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Δεν αρκεί απλώς να το συζητάμε, αλλά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, να προπονηθούμε και να παίξουμε σκληρά. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν τον συμπαίκτη τους, γιατί αν οι οπαδοί μας παλεύουν για 40 λεπτά, τότε πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να κάνουμε φάουλ, να πηδάμε στα ριμπάουντ και είναι αδύνατο να παίξουμε στην EuroLeague χωρίς αυτό, ειδικά εναντίον του Ολυμπιακού, που έπαιξε καλά. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε αν δεν παλέψουμε».