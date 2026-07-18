Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού κανονικά τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν άκρως πετυχημένη για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεταγραφικό κομμάτι και το ποιοι παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας, θα είναι διαθέσιμοι και τη νέα σεζόν.

Ένα όνομα που είναι «καυτό» στην ελληνική αγορά και έχει μπλεχτεί το καλοκαίρι με το ρεπορτάζ άλλων ομάδων, είναι αυτό του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο διεθνής γκαρντ, είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, μέχρι το 2028. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε μόλις σε εφτά παιχνίδια της EuroLeague, με λίγο χρόνο συμμετοχής, ενώ στη Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 5.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 12.1 λεπτά συμμετοχής.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται σχετικά με τον «Λάρι», ωστόσο όπως όλα δείχνουν, θα είναι κανονικά στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι», έχουν ανάγκη από ελληνικά διαβατήρια, προκειμένου να έχουν τις απαραίτητες λύσεις στη Stoiximan GBL. Ο Λαρεντζάκης είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει βοήθειες στις εγχώριες διοργανώσεις.

Από την άλλη, με τα ρόστερ των υπολοίπων ελληνικών ομάδων να «κλείνουν», είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κάποια κίνηση από άλλον σύλλογο για την απόκτηση του 32χρονου γκαρντ.